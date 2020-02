Um auto-golo de Rúben Dias ( aos 12 minutos) e os golos de Stepanenko (aos 49’) e Alan Patrick (aos 71’) permitiram ao Shakhtar Donetsk eliminar os encarnados e seguir em frente na Liga Europa. Pizzi, Rúben Dias e Rafa ainda marcaram para o Benfica, mas é a formação de Luís Castro que segue para os oitavos após um 5-4 no conjunto das duas mãos.

Liga Europa. Shakhtar elimina Benfica em noite negra para o futebol português

Depois de Sporting de Braga, ontem, FC Porto, Sporting e Benfica foram esta noite eliminados da Liga Europa, deixando Portugal sem qualquer representante na segunda competição mais importante das cprovas europeias.

No estádio da Luz, os encarnados entraram melhor no encontro com o capitão Pizzi a inaugurar o marcador aos 9 minutos, mas alegria durou apenas dois minutos, com o empate a surgir num auto-golo de Rúben Dias.

O mesmo Rúben Dias redimiu-se e colocou o Benfica aos 36 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.

No início da segunda parte, aos 47 minutos, Rafa Silva aproveitou um mau passe da defesa contrária e aumentou para 3-1 e muitos pensaram que a eliminatória estava na mão.

Puro engano. Volvidos dois minutos Stepanenko reduziu para 2-3 e Alain Patrick sentenciou o jogo ao marcar o terceiro golo da equipa (bem) orientada por Luís Castro, acabando com as esperanças dos encarnados.

Desta forma, Portugal que era o país com maior número de equipas na Liga Europa acabou por ficar sem nenhum representante.

