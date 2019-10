Duas vitórias, um empate e uma derrota foi o saldo da participação das equipas lusas na terceira ronda da segunda prova europeia.

Liga Europa: Ronda positiva para as equipas portuguesas

Da 'armada' portuguesa, apenas o Guimarães perdeu por 3-2 no terreno do Arsenal, mas ainda esteve a vencer em Londres. O FC Porto cedeu um empate em casa frente ao Rangers, enquanto o Braga foi a Istambul vencer o Besiktas por 2-1 e o Sporting derrotou, em Alvalade, os noruegueses do Rosenborg por 1-0.

Os minhotos adiantaram-se no marcador por Ricardo Horta, aos 38 minutos, Umut Nayir aproveitou uma falha defensiva e empatou. Wilson Eduardo surgiu na cara de Karius a passe de Galeno para dar a vantagem aos minhotos, já depois de Adem Ljajic ter desperdiçado uma grande penalidade.

Os bracarenses seguem assim a caminhada imaculada na Liga Europa, somando duas vitórias e um empates, ocupando o primeiro lugar do grupo K.

Os 'leões' regressaram às vitórias. Foto: AFP

O Sporting foi o outro vencedor da noite graças a um golo de Bolasie, aos 70 minutos. O Rosenborg ainda foi assustando, mas os leões acabaram por segurar a vitória e afastar o 'fantasma' da derrota com o Alverca, na Taça de Portugal.

Os 'leões' têm agora seis pontos, estando a apenas um do líder PSV, que empatou em casa frente ao Lask Linz. O Rosenborg, que a 7 de novembro vai agora receber os leões, permanece a zero.



O FC Porto empatou em casa, com os escoceses do Rangers, de forma algo surpreendente, dada a diferença de qualidade entre as duas equipas.



Na primeira parte esse fosso competitivo foi evidente e o FC Porto marcou, num grande golo de Luis Díaz. Mas o Rangers acabou por empatar, num bom lance, que contou com alguma inércia da defesa portista.

Nos últimos dez minutos, os portistas tiveram mais algumas excelentes oportunidades para voltar a marcar, mas não conseguiram, e o empate acaba por penalizar a falta de eficácia e alguma intranquilidade dos 'dragões'.

Os vimaranensesestiveram a vencer em Londres, mas cederam nos instantes finasi da partida. Foto: AFP

Já o Vitória de Guimarães saiu derrotado por 2-3 do terreno do Arsenal. Nicolas Pépé foi a estrela do jogo ao marcar, de bola parada, os dois golos, aos 80, 90+3 minutos, que valeram triunfo aos 'gunners', frente a um conjunto minhoto que esteve por duas vezes a vencer em Londres, fruto de golos de Edwards (9’) e Bruno Duarte (37’).

Os vimaranenses seguem assim no último lugar do grupo F, liderado precisamente pelo Arsenal.





