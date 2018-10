Um Olympiacos em crise defronta esta quinta-feira no Luxemburgo o motivado F91 Dudelange, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Liga Europa.

Liga Europa: Olympiacos com armada portuguesa não assusta o F91

Um Olympiacos em crise defronta esta quinta-feira no Luxemburgo o motivado F91 Dudelange, em jogo da terceira jornada do Grupo F da Liga Europa.

O clube grego (com um ponto) tem quatro portugueses, o treinador Pedro Martins e os jogadores José Sá, Roderick e Daniel Podence. Atendendo ao contexto, este é, teoricamente, o jogo em que o F91 tem mais hipóteses de pontuar pela primeira vez.



O Olympiacos segue no quarto lugar do seu seu campeonato com 13 pontos, menos seis do que o PAOK Salónica, de Vieirinha.



O duelo entre os luxemburgueses e os gregos está marcado para esta quinta-feira, às 19h, no estádio Josy Barthel.



No outro jogo do grupo, o líder AC Milan (6 pontos) recebe o Bétis de Sevilha, de William Carvalho (com 4).

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.