Liga Europa: Niederkorn vence na Irlanda, Fola perde em casa

Álvaro Cruz O Progrès Niederkorn cometeu esta quinta-feira a proeza de ter ido vencer os irlandeses do Cork City por 2-0, enquanto o Fola foi derrotado por 1-2, em casa, pela equipa do Chikhura, da Georgia.

As duas equipas luxemburguesas em prova tiveram hoje sortes diferentes nos encontros da pré-eliminatória da Liga Europa. Depois de ter eliminado os galeses Cardiff, o Progrès Niederkorn foi à Irlanda vencer o Cork City por 2-0, com golos de Belmin Muratovic a0s 11 minutos e de Mayron de Almeida, aos 21, na conversão de uma grande penalidade.

Depois de um início de jogo fulgurante, o Niederkorn manteve as suas redes invioláveis graças à excelente intervenção do guarda redes Sébastien Flauss que defendeu um penálti no primeio tempo.

Na segunda parte, o Cork City tentou virar o resultado, mas o Progrès conseguiu trazer intacta a preciosa vantagem de dois golos para o encontro da segunda mão que se disputa dentro de uma semana, no Estádio Municipal de Oberkorn, a partir das 19h30.

Dejvid Sinani (de branco) ainda colocou o Fola em vantagem, mas os visitantes acabaram por ganhar o jogo. Foto: Yann Hellers

Pior sorte teve o Fola, esta tarde, em casa, que foi derrotado pela equipa georgiana do Chikhura, por 1-2. A formação da metrópole do ferro até começou o encontro da melhor forma chegando à vantagem através de Dejvid Sinani que aos 22 minutos do primeiro tempo converteu uma grande penalidade e colocou a formação luxemburguesa por 1-0, resultado que se manteve até ao intervalo.

Na etapa complementar, Sardalishvili empatou a partida aos 59 minutos e Koripadze ofereceu a vitória aos forasteiros com um golo a quatro minutos do fim, também na conversão de um castigo máximo.

Para seguir em frente, o Fola necessita de vencer por 2-0, por 3-2 ou por vitórias por números superiores a 2-1 na próxima semana.

Recorde-se ainda que ontem, a contar para a Liga Europa, a Jeunesse d'Esch e os cazaques do Tobol empataram a zero, enquanto o F91 Dudelange, na primeira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, empatou a dois golos com o FC La Valetta na terça feira.



