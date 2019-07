A formação grã-ducal sofreu a bom sofrer frente aos irlandeses do Cork City, mas um golo do jovem (17 anos) Bah garantiu a passagem à eliminatória seguinte.

Liga Europa. Niederkorn qualifica-se e volta a encontrar o Glasgow Rangers

A formação grã-ducal sofreu a bom sofrer frente aos irlandeses do Cork City, mas um golo do jovem (17 anos) Bah garantiu a passagem à eliminatória seguinte.

A vitória por 2-0 na Irlanda conseguida na primeira mão pelo Progrès Niederkorn não deixava antever tantas dificuldades por parte da formação luxemburguesa na receção ao Cork City que inaugurou o marcador logo aos três minutos.

O golo madrugador dos irlandeses afetou o Progrès que demonstrou algumas dificuldades em se acercar com perigo do último reduto do adversário ao longo de toda a primeira parte.

Na etapa complementar, o Cork City voltou a marcar cedo e empatou a eliminatória. No estádio chegou a temer-se o pior, mas a entrada de Bah, um jovem de 17 anos, foi providencial para o Niederkorn que chegou ao golo aos 67 minutos com um remate certeiro do jovem guineense, que de ângulo reduzido fuzilou o guardião do Cork para gáudio das hostes locais.

Depois, o Progrès acabou por gerir o resultado até final do encontro que lhe permite a qualificação par a próxima eliminatória da Liga Europa, na qual vai voltar o Glasgow Rangers que eliminou há duas temporadas quando o colosso escocês era treinado pelo português Pedro Caixinha.



