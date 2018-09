Num jogo a que nem o casal grão-ducal faltou, o campeão luxemburguês mostrou grande coragem e disciplina táctica. Valeu ao Milan o golo solitário de Gonzalo Higuain, aos 59 minutos, para garantir uma vitória pela margem mínima e bastante suada.

Liga Europa: Milan bate Dudelange pela margem mínima

Dino Toppmöller tinha avisado que iria jogar olhos nos olhos com o AC Milan e cumpriu. O F91 vendeu cara a derrota frente ao gigante europeu e voltou a prestigiar o futebol grão-ducal numa competição destinada à nata do futebol europeu.

Personalizado e com grande rigor tático, o Dudelange raramente concedeu espaços ao Milan que nos primeiros 45 minutos apenas protagonizou duas situações de real perigo; aos 11 minutos num remate forte e colocado de Higuain que passou muito perto da baliza de Frisig e, já perto do intervalo, numa cabeçada de Romagnoli que falhou o alvo por pouco. De resto, Dudelange e Milan, que deixou alguns dos seus titulares no banco, equivaleram-se durante grande perte do encontro.



Apesar de a formação milanesa ter tido maior posse de bola, a réplica oferecida foi exemplar por parte dos campeões luxemburgueses, que também gizarem algumas boas jogadas, com Stolz muito perto de inaugurar o marcador perto do intervalo.

No etapa complementar, os comandados de Gattuso imprimiram maior velocidade ao jogo, com destaque para Castillejo e Laxalt a subir pelos flancos e Higuain na frente do ataque acriar alguns frisons à defesa da casa. O Dudelange foi mantendo a solidez defensiva, mas após uma recuperação de Malget, o mesmo jogador acabou por perdê-la para Mauri que lançou Castillejo em profundidade e o extremo do Milan centrou para emenda fatal de Higuain.

O golo, muito festejado pelo banco italiano, galvanizou os 'rossoneri' que poderiam ter elevado o marcador por diversas, mas Frising com um punhado de boas defesas evitou o pior.



Nos últimos minutos, o Dudelange ainda se acercou com perigo do último reduto do Milan, mas não conseguiu empatar a partida que terminou com uma derrota pela margem mínima, No final do encontro, os jogadores do F91 saíram debaixo de ovação por parte de todo o estádio à formação luxemburguesa que teve a coragem de se bater pelo melhor resultado até ao último minuto.



Á. Cruz

Ficha do jogo



F91 Dudelange – AC Milan: 0-1

Estádio Josy Barthel - arbitragem de Srdjan Jovanovic, auxiliado por Uros Stojkovic e Milan Mihajlovic

Golo: 1-0 por Higuain 59'.

Cantos: F91 Dudelange: (3+2); AC Milan: (5+5).

Cartões amarelos: Prempeh, Malget para o F91 Dudelange; e para Abate, Romagnoli, do AC Milan.

Equipas

F91 Dudelange (1-4-4-2): – Frising, Malget (Jordanov 84'), Schnell (cap.), Prempeh, El Hriti (Melisse 80'), Krusca, Couturier, Stélvio (Stumpf 74'), Sinani, Stolz e Turpel.

Suplentes não utilizados: Bonnefoi, Pokar, Jensen e Perez.

Treinador: Dino Toppmöller.

AC Milan (1-4-3-3): Reina, Abate, Caldara, Romagnoli (cap.), Laxalt, Mauri (Calhanoglu 80'), Bertolacci (Kessié 68'), Bakayoko, Higuain, Castillejo e Borini (Halilhovic 87').

Suplentes não utilizados: A. Donnarumma, Calabria, Zapata e Biglia.

Treinador: Gennaro Gattuso.

