Liga Europa: Jeunesse – Guimarães, hoje, no Barthel, às 20h30

Álvaro Cruz Depois de ter eliminado os cazaques do Tobol, a Jeunesse d’Esch recebe a equipa portuguesesa do Guimarães no estádio Josy Barthel, hoje, a partir das 20h30.

“O jogo contra o Guimarães vai ser uma grande festa, independentemente do resultado que se verificar”, garante José Gonçalves, vice-presidente da Jeunesse d’Esch.

O dirigente português acredita que o estádio Josy Barthel, na capital, “vai encher com muitos adeptos vimaranenses que vêm de Portugal e dos países limitrofes, mas também com muitos portugueses aqui residentes e, naturalmente, os adeptos da Jeunesse que acompanham sempre a equipa. Gostaríamos de jogar no nosso campo, mas, como é manifestamente pequeno para albergar tanta gente, optámos pelo Josy Barthel que tem maior capacidade”, explica.

“Até os dirigentes do Guimarães ficaram contentes por jogar contra nós”, assegura Gonçalves. “O vice-presidente e o treinador adjunto do Vitória estiveram no nosso estádio aquando do jogo da primeira mão contra o Tobol e pediram-nos para eliminar os cazaques. Assim, pouparam uma deslocação bastante complicada até Astana e vão ter muitos apoiantes portugueses no jogo”, diz com um sorriso.

Sobre o encontro de amanhã, no estádio Josy Barthel, José Gonçalves foi taxativo: “É lógico que o Guimarães parte com larga margem de favoritismo, mas também não vamos entrar em campo já derrotados”, avisa.



José Conçalves, vice-presidente da Jeunesse d'Esch, avisa que a sua equipa vai lutar pela vitória até ao último minuto. Foto: Á. Cruz

“Quando empatámos a zero em casa, frente ao Tobol, todos pensavam que no Cazaquistão não teríamos hipóteses, mas a nossa equipa deu uma excelente resposta em campo e acabou por assegurar a passagem à eliminatória seguinte”, diz com orgulho.

“Eles achavam que iam ser favas contadas pelo facto de serem profissionais. Apareceram no Luxemburgo em voo ’charter’, todos empinados... possuem um orçamento 17 vezes superior ao nosso, mas no futebol, por vezes, não é o dinheiro que faz a diferença, mas sim a atitude e nesse domínio, fomos gigantes. No final do jogo, fomos aplaudidos pelos adeptos deles e isso é algo que não vou esquecer”, recorda.

Voltando ao encontro frente ao Vitória minhoto, José Gonçalves acredita que “se o estádio não encher, não vai faltar muito, apesar de muitos portugueses partirem de férias. O jogo está a gerar muitas expetativas e o ambiente vai ser muito bom”, assegura.

Sobre o resultado, alerta para as dificuldades que o Vitória poderá colocar à Jeunesse: “É importante não sofrermos golos nos primeiros minutos e aguentarmos o mais possível para depois tentarmos a nossa sorte em contra-ataque. Temos que ser pragmáticos e estar muito concentrados, sabendo que de um momento para o outro o Vitória pode marcar. No entanto, o mais importante é que possamos dar uma boa imagem da nossa equipa e do futebol luxemburguês. Se pudermos, ao menos, marcar um golo, já fico satisfeito”, concluiu.

Enchente de vimaranenses no estádio Josy Barthel

Carlos Mendes reside atualmente em Guimarães, mas é ainda o presidente dos White Angels Luxemburgo, claque vitoriana que ajudou a fundar quando trabalhou e viveu no Grão-Ducado entre 2012 e 2017.

Adepto vitoriano dos setes costados, Carlos Mendes mostrou-se eufórico pelo facto de Jeunesse e Guimarães se encontrarem nesta pré-eliminatória da Liga Europa.



Calos Mendes, adepto do Vitória de Guimarães e fundador dos White Angels no Grão-Ducado. Foto: C. Mendes

“Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Sou do Vitória a 200%, mas também gosto do Luxemburgo, onde vivi e trabalhei 5 anos. Este jogo tem tudo para ser uma grande festa. O Guimarães leva sempre muita gente a todo o lado, embora os bilhetes de avião estejam bastante caros. Falei com amigos e adeptos do clube que na maioria vão de carro ver o jogo. Também sei que muitos vimaranense e minhotos que residem no Grão-Ducado não vão perder este jogo”, garante.

Sobre o núcleo dos White Angels que ajudou a fundar no Luxemburgo, Carlos assegura que “vão todos ao estádio porque nossa equipa é sagrada”, diz emocionado o vimaranense de 49 anos.

Sobre o jogo, o líder atribui o favoritismo ao Vitória minhoto, apesar de reconhecer que “o futebol luxemburguês tem evoluido bastante nestes últimos anos. A seleção tem feito bons resultados e os clubes já não jogam para perder por poucos, como provou recentemente o Niederkorn que eliminou já duas equipas e a Jeunesse que afastou o Tobol do Cazaquistão. O F91 Dudelange, na época passada chegou até à fase de grupo, algo impensável há uns anos. Por isso, todo o cuidado é pouco. É certo que o Vitória de Guimarães tem argumentos mais que suficientes para passar a eliminatória, mas este jogo é especial. Perante tantos emigrantes era bonito fazer um grande jogo e alcançar uma boa vitória para depois, em casa fazermos com muita gente que reside no Luxemburgo e que vai estar no Municipal de Guimarães, no encontro da segunda mão”, precisa.

Sobre o resultado desta primeira mão, Carlos vaticinou uma vitória do ’seu’ Guimarães por 1-0.

Os adeptos do Vitória de Guimarães no Grão-Ducado vão juntar-se na Place d’Armes, na capital, às muitas centenas de simpatizantes da equipa minhota que viajarão da cidade Berço para assistir ao encontro, aos quais se juntarão, também, adeptos vitorianos que se deslocam de França, Bélgica, Alemanha e da Suíça.

De salientar ainda que o empresário residente no Luxemburgo, Miguel Pinto Lisboa, novo presidente vimaranense que tomará posse na próxima segunda-feira, dia 29 de julho, integra a comitiva minhota e vai assistir ao jogo contra a Jeunesse.

O encontro está agendado para as 20h30 de amanhã, quinta-feira, no estádio Josy Barthel, na capital.

O vencedor da eliminatória vai defrontar a formação que ganhar o duelo entre o Ventspilse o Gzira United.

A análise do mister Fangueiro “O Vitória é favorito, mas não se pode descuidar”

Carlos Fangueiro, actualmente treinador do Union Titus Pétange, no Luxemburgo, esteve ligado durante sete épocas ao Vitória de Guimarães como jogador.



Carlos Fangueiro atribui o favoritismo ao Guimarães, mas avisa que os minhotos não se podem descuidar. Foto: Lex Kleren

O técnico luso analisou o jogo de amanhã para o Contacto, considerou a equipa portuguesa favorita, mas alertou: “O Vitória é favorito nesta eliminatória, mas não se pode descuidar e subestimar a Jeunesse d’Esch, é que por vezes, acontecem surpresas. No entanto, acredito que se forem sérios e jogarem dentro do seu registo normal, poderão até resolver a eliminatória aqui”, precisa.

“Estou muito feliz de poder ver o Guimarães aqui no Luxemburgo e rever muita gente amiga com a qual continuo a manter boas relações”, congratula-se.

Sobre a equipa luxemburguesa, adiantou que “a Jeunesse desta época não tem nada que ver com a do ano passado”. E o antigo jogador dos vitorianos continua o seu raciocínio: “Mudaram alguns dirigentes, o treinador e muitos jogadores, acho que ao todo foram 14 e a equipa parece-me estar ligeiramente mais fraca”, precisou Fangueiro, prosseguindo, agora, numa análise mais tática sobre o próximo adversário dos minhotos: “Esta equipa, pelo que já me apercebi, joga muito compacta, com as linhas muito baixas. No mínimo, uma linha de cinco sem bola, por vezes seis, a defender e à espera do erro adversário para sair em contra-ataque. São bastante agressivos nos duelos individuais e equilibrada no primeiro e segundo momentos de basculação, sendo que depois não conseguem manter a exigência necessária para continuar junta num terceiro momento de basculação, aspeto que o Vitória poderá explorar com uma boa circulação de bola, muita mobilidade e agressividade ofensiva. Acho até que passa muito por aí o sucesso do Vitória nesta eliminatória.”

Carlos Fangueiro realça ainda a importância dos vimaranenses terem “muita posse de bola, o que vai ser natural, mas devem circular com grande intensidade de jogo, serem pacientes para que depois, no momento certo, entrar com passes verticais e encontrar homens nos espaços entre linhas”.

“O Vitória é claramente favorito, mas não pode vir para cá com a ideia de que vai ter um jogo fácil. A Jeunesse já provou no Cazaquistão que pode causar alguns embaraços aos adversários. Portanto, é importante os jogadores do Vitória apresentarem níveis de concentração altos e serem sérios. Só assim poderão tornar o jogo fácil e levar logo uma vantagem confortável para Guimarães”, vincou.

Carlos Fangueiro vai estar no estádio Josy Barthel, que poderá apresentar uma bela moldura humana. “Já há muitos emigrantes e até da Suíça a falar do jogo e muito entusiasmo aqui no Luxemburgo. Acredito, quase de certeza, que o estádio vai encher e que vai ser uma festa para todos. Este é, natutralmente, um jogo muito especial para mim e não poderei faltar, como é óbvio. Não é todos os dias que tenho a oportunidade de ver um clube que muito me diz e que estarei inteiramente agradecido pelo amor e pela paixão que fui criando com o passar dos anos”, concluiu o treinador português.

