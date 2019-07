A formação luxemburguesa não conseguiu vencer os cazaques, mas continua a sonhar com o apuramento para defrontrar o Vitória de Guimarães na ronda seguinte.

Liga Europa: Jeunesse empata com o Tobol e deixa eliminatória em aberto para a segunda mão

A Jeunesse d'Esch esteve perto de vencer esta quarta-feira a equipa do Tobol Kostanay neste seu regresso às competições europeias. Com uma boa organização defensiva, os 'alvinegros' nunca permitiram grandes veleidades ao adversário e poderiam ter chegado à vantagem num dos seus rápidos contra-ataques, nomeadamente por intermédio de Makota e Klica, os dois avançados da Jeunesse.

O intervalo chegou com o resultado virgem, e o equilíbrio reinou até 15 minutos do final. No último quarto de hora, o Tobol, melhor fisicamente, acercou-se com mais perigo junto do último reduto dos anfitriões que tiveram no guarda-redes, Kevin Sommer, um homem providencial,, mantendo as suas redes inviolável com um punhedo de boas defesas.

No entanto, a melhor ocasião de golo teve Klica nos seus pés, a poucos minutos do final da partid, mas o guardião contrário acabou por manter o resultado inalterável.



O empate acaba por ser um mal menor para a Jeunesse que deixa tudo em aberto para o encontro da segunda mão, na próxima semana.



Em caso de apuramento, a Jeunesse d'Esch encontrará a formação portuguesa do Vitória de Guimarães.







