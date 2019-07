A Jeunesse d'Esch empatou hoje a um golo no terreno dos cazaques do Tobol e qualificou-se para a próxima eliminatória da Liga Europa, na qual vai defrontar os portugueses do Vitória de Guimarães.

Liga Europa. Jeunesse elimina Tobol e defronta o Guimarães na próxima ronda

A Jeunesse d'Esch empatou hoje a um golo no terreno dos cazaques do Tobol e qualificou-se para a próxima eliminatória da Liga Europa, na qual vai defrontar os portugueses do Vitória de Guimarães.

Após o empate a zero no encontro da primeira mão, há uma semana, poucos acreditavam que a formação da metrópole do ferro seguiria em frente contra a congénere do Cazaquistão.

Os alvinegros estiveram a perder por uma bola a zero, sofrendo o primeiro golo do encontro aos 22 minutos, mas empataram aos 59, graças a um golo de Mehmet Arslan, na conversão de uma grande penalidade.

Na próxima ronda, a formação de Esch-sur-Alzette vai defrontar a equipa portuguesa do Vitória de Guimarães, num jogo que se prevê de grande enchente.



