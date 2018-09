A imprensa internacional desportiva seguiu com interesse e curiosidade a prestação do F91 Dudelange frente ao AC Milan, elogiada por unanimidade nesta sua primeira participação na Liga Europa.

Liga Europa: Imprensa internacional elogia prestação do Dudelange frente ao Milan

A imprensa internacional desportiva seguiu com interesse e curiosidade a prestação do F91 Dudelange frente ao AC Milan, elogiada por unanimidade nesta sua primeira participação na Liga Europa.

O jornal italiano Gazzetta dello Sport faz alusão a um Milan de 'serviços mínimos', destacando a eficácia do avançado Higuain, decisiva na vitória do clube frente à formação luxemburguesa que esteve à altura do evento.

No site do clube lombardo, o destaque principal vai também para o avançado argentino Gonzalo Higuain, fundamental na importante vitória do clube que lidera o grupo F. As exibições de Bakayoko, Castillejo e Caldara mereceram nota positiva, tal como Joe Frising, guarda-redes do Dudelange, considerada de 'grande classe'.

O jornal português A Bola refere um 'Milan de serviços mínimos no Luxemburgo', no primeiro jogo da história na fase de grupos na Liga Europa. O diário luso sublinha ainda que Gattuso, treinador do AC Milan, deixou alguns titulares de fora e que a vitória milanista foi feliz, graças ao providencial golo de Higuain, perante um adversário determinado que vendeu cara a derrota.

Para o Kicker, o Milan conseguiu 'uma vitória difícil'. O jornal alemão refere que a diferença entre as duas equipas não se notou no relvado e que Higuain resolveu o encontro com 'um golo feliz'.

Na Bélgica, o Avenir relata o 'equilíbrio' entre as duas equipas que se traduziu na 'magra' vitória da formação italiana , elogiando a 'bela imagem' que o Dudelange deixou na estreia na competição.

O RMC Sport vinca o excelente comportamento do Dudelange frente a um 'pouco convincente Milan' num jogo histórico para o futebol luxemburguês, ao qual nem o Grão-Duque faltou.

No Brasil, a Gazeta Esportiva diz que 'Milan sofre para vencer time de Luxemburgo na Liga Europa', realçando que os italianos 'suaram' para vencer o quase 'desconhecido' clube luxemburguês.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.