Os vimaranenses deslocaram-se ao Luxemburgo esta quinta-feira e arrancaram um suado triunfo frente à Jeunesse d'Esch, por uma bola a zero, no jogo da primeira mão da 2.ª pré-eliminatória da Liga Europa.

Liga Europa. Guimarães vence Jeunesse já nos descontos

Foi na última jogada do encontro que o defesa Joseph Amoah bateu o guardião Sommer, após assitência de Davidsson, e garantiu o triunfo pela margem mínima do Guimarães sobre a formação luxemburguesa num jogo que os vimaranenses dominaram sem deslumbrar.

No entanto, os 'alvinegros' bateram-se bem, deixando uma imagem de coragem e abnegação frente aos profissionais minhotos.

No primeiro tempo, o Guimarães atacou mais, teve uma bola no poste e viu o guardião da Jeunesse, Kevin Sommer, manter as suas redes invioláveis com um punhado de boas defesas.

A Jeunesse, sempre que podia explorava o contra-ataque através de lançamentos longos para a velocidade do avançado Almir Klica que foi sempre bem vigiado pela defesa vimaranense.

Na etapa complementar, o Guimarães continuou a dominar, apesar da réplica da Jeunesse, que acabou por ceder apenas já em período de compensações.

O jogo da segunda mão está agendado para a próxima quinta-feira em Guimarães, dia 1 de agosto, às 20h00 portuguesas.

No outro encontro da Liga Europa com equipas luxemburguesas, o Niederkorn deslocou-se ao terreno do Glasgow Rangers e perdeu por 2-0.











