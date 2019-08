Vitória de Guimarães e Sporting de Braga preparam-se para confirmar a qualificação para o ‘play-off’ da Liga Europa de futebol, ao receberem Ventspils e Brondby, respetivamente, na segunda mão da terceira pré-eliminatória da prova.

Liga Europa. Guimarães e Braga procuram confirmar qualificação para o ‘play-off’

O clube vimaranense, liderado por Ivo Vieira, triunfou facilmente na visita à Letónia, por 3-0, com golos de Davidson (30 minutos), Pepê Rodrigues (50) e Joseph Amoah (80) e, na quarta-feira, recebe os letões na ‘Cidade Berço', a partir das 17:00, um desafio que será dirigido pelo turco Halil Umut Meler.

Na deslocação à Dinamarca, os comandados de Sá Pinto apenas conseguiram vencer o Brondby perto de fim, mas asseguraram uma preciosa vantagem por 4-2, com tentos de Paulinho (18 minutos), André Horta (20), Ricardo Horta (90+1) e um autogolo de Hermannsson (90+4), em resposta ao ‘bis’ do alemão Dominik Kaiser (15 e 49).

Os ‘arsenalistas’ apenas entram em campo na quinta-feira, pelas 19:45, no Estádio Municipal de Braga, para receberem a equipa dinamarquesa, sob arbitragem do russo Alekei Eskov.

Caso ultrapassagem esta fase, o Vitória vai defrontar nos ‘play-offs' os romenos do FCSB ou os checos do Mladá Boleslav (empataram sem golos no primeiro jogo), enquanto o Sporting de Braga vai enfrentar o Thun ou o Spartak Moscovo, que venceu na Suíça por 3-2.

O português Nuno Espírito Santo, treinador do Wolverhamptom, que integra os compatriotas Rui Patrício, Roderick Miranda, Rúben Vinagre, Bruno Jordão, Rúben Neves, João Moutinho, Pedro Neto e Diogo Jota, também parte para o segundo jogo quase garantido no ‘play-off', face à goleada na Arménia, frente ao Pyunik, por 4-0.

Os gregos do AEK, treinados pelo português Miguel Cardoso e que contam com Hélder Lopes, Paulinho, André Simões, Francisco Geraldes, David Simão e Nélson Oliveira no plantel, recebem os romenos do Universidade Craiova, com uma vantagem de 2-0.

Bem encaminhado para a fase seguinte está o internacional luso Gonçalo Paciência, ao serviço do Eintracht Frankfurt, depois de ter feito um dos golos dos alemães (5-0) na primeira mão, em casa do modesto Vaduz, do Luxemburgo.

Os jogos da segunda mão da terceira pré-eliminatória da Liga Europa, a segunda competição europeia de clubes, estão agendados para terça, quarta e quinta-feira.

