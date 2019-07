O CS Fola foi eliminado, ontem, da Liga Europa, após ter perdido frente à formação georgiana do Chikhura, por 2-1, o mesmo resultado que se tinha verificado no jogo da primeira mão, na semana passada. Hoje é a vez da Jeunesse tentar a qualificação no Cazaquiatão e o Niederkorn, em casa, frente ao Cork City.

Liga Europa. Fola eliminado na Geórgia, Jeunesse e Niederkorn tentam hoje a qualificação

A formação de Esch-sur-Alzette sofreu o primeiro golo aos 25 minutos, tentou reagir, mas a expulsão de Muhamerovic, aos 32 minutos, acabou por prejudicar a equipa luxemburguesa que foi para o intervalo a perder pela margem mínima.

Na segunda parte, o Chikhura marcou o segundo golo aos 73 minutos e acabou com as esperanças dos comandados de Jeff Strasser que ainda reduziram para 1-2, por intermédio de Sinani, na conversão de uma grande penalidade, já no último miuto da partida.

Depois da eliminação do F91 Dudelange na pré-eliminatória da Liga dos Campeões pelos maltêses do FC La Valletta, o Fola deixa a Liga Europa, competição que o Dudelange passa a disputar na próxima eliminatória.

Hoje, a partir das 14h, é a vez da Jeunesse entrar em liça, em Astana, capital do Cazaquistão, onde vai defrontar a equipa do Tobol depois de um empate a zero no encontro da primeira mão.

Às 19h30, o Progrès Niederkorn acolhe os irlandeses do Cork City depois de terem ganho na primeira mão por 2-0.







