Liga Europa: F91 Dudelange volta a perder

O F91 Dudelange perdeu esta quinta-feira com o Olympiakos por 2-0, no estádio Josy Barthel, a contar para a terceira jornada do grupo F, na Liga Europa.

Torosidis abriu o marcador aos 66' minutos para os gregos, enquanto um autogolo de Jordanov fixou o resultado final no primeiro triunfo da equipa treinada por Pedro Martins na fase de grupos da Liga Europa.

No outro jogo do grupo, o Real Bétis venceu esta quinta-feira o AC Milan, em San Siro, por 2-1 e assumiu a liderança isolada do grupo, com mais um ponto do que os 'rossoneri'.



Com estes resultados, o Bétis assumiu a liderança isolada do Grupo F com sete pontos, seguido pelo AC Milan, com seis pontos, Olympiakos em terceiro, com quatro pontos, e o F91 Dudelange no último lugar sem qualquer ponto.



Foto: Kuva