Liga Europa: F91 Dudelange perde em Sevilha

O campeão luxemburguês de futebol sofreu uma derrota lógica (3-0) diante do colosso de Sevilha, mas saiu de cabeça erguida.

A história de David contra Golias, com o conhecido final feliz para o primeiro, não se repetiu esta noite no estádio Sánchez Pizjuán. O F91 Dudelange aguentou invioláveis as suas redes durante os 45 minutos, mas acaboui por ceder na etapa complementar frente à formação andaluza.

O Sevilha entrou no segundo tempo determinado a vencer, com Vazquez a abrir o marcador aos 48 minutos, aproveitando uma assistência de Oliver Torres, ex-jogador do FC Porto. Corria o minuto 75 quando Vazquez bisou e aumentou a vantagem dos anfitriões e, três minutos mais tarde, El Haddadi fez o terceiro dos espanhóis, selando assim o resultado final.

Apesar da derrota, o Dudelange não se limitou a defender e deixou uma imagem positiva apesar do seu estatuto inferior à formação sevilhana que já venceu o troféu por cinco vezes.

O médio português, Rony Lopes, acabou por ser substituído aos 59, pelo espanhol Bryan Gil, de 18 anos.

Com este resultado, o Sevilha permanece na liderança do Grupo A, com 9 pontos, enquanto o Dudelange permanece em terceiro lugar da tabela, com três.

No outro encontro, Qarabag e APOEL Nicósia empataram a duas bolas.

