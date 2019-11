O F91 está na luta pela segunda posição mas só lá poderá chegar se ganhar esta noite aos cipriotas.

Liga Europa. F91 ainda sonha com o segundo lugar

Avelino GOMES DA ROSA O F91 está na luta pela segunda posição mas só lá poderá chegar se ganhar esta noite aos cipriotas.

O F91 Dudelange recebe esta noite o Apoel Nicósia, em jogo da penúltima jornada da fase de grupos da Liga Europa, e ainda se pode apurar para os 16 avos de final.

Só a vitória interessa ao campeão luxemburguês, num grupo relativamente acessível, dominado tranquilamente pelo Sevilha, que mede forças esta noite com o modesto Qarabag.

O pontapé de saída está marcado para as 21:00, no Estádio Josy Barthel, na cidade do Luxemburgo, se o novo relvado oferecer as garantias necessárias ao bom desenrolar do jogo.

Em princípio, o novo tapete verde reúne as condições necessárias para ali se jogar esta noite mas a última palavra cabe ao árbitro da partida, o experiente italiano Gianluca Rocchi.