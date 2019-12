O sorteio dos 16-avos-de-final da Liga Europa ditou que o Sporting, única equipa portuguesa que não entrou em sorteio como cabeça de série, tenha acabado por ser aquela que teve mais sorte, uma vez que terá pela frente o Basaksehir.

Liga Europa: Equipas portuguesas defrontam adversários acessíveis

O Benfica, que 'caiu' da Liga dos Campeões enfrentará o Shakhtar Donetsk, de Luís Castro, o FC Porto medirá forças com o Bayer Leverkusen e, finalmente, o Sporting de Braga 'obrigará' o Rangers a regressar a Portugal, depois de ter sido eliminado pelo FC Porto na Liga dos Campeões.

Quanto aos restantes treinadores portugueses em prova, o Olympiacos, de Pedro Martins, defronta o Arsenal, o Wolverhampton, de Nuno Espírito Santo, o Espanyol, e a AS Roma, de Paulo Fonseca, o Gent.

A primeira mão dos 16-avos-de-final da Liga Europa arranca joga-se no dia 20 de fevereiro do próximo ano, ficando as derradeiras decisões agendadas para precisamente uma semana depois, a 27 do mesmo mês.

Jogos dos 16-avos-de-final

Wolverhampton-Espanyol

Sporting-Basaksehir

Getafe-Ajax

Bayer Leverkusen-FC Porto

Copenhaga-Celtic

APOEL-Basileia

Cluj-Sevilha

Olympiacos-Arsenal

AZ Alkmaar-LASK Linz

Club Brugge-Manchester United

Ludogorets-Inter de Milão

Eintracht Frankfurt-Salzburgo

Shakhtar Donetsk-Benfica

Wolfsburgo-Malmo

AS Roma-Gent

Rangers-Sporting de Braga

