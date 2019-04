Alemães venceram por 2-0, com um golo irregular, após derrota por 2-4 na Luz no desafio da primeira mão.

Desporto 3 min.

Liga Europa. Eintracht elimina Benfica

Alemães venceram por 2-0, com um golo irregular, após derrota por 2-4 na Luz no desafio da primeira mão.

Ao perder por 0-2 em Frankfurt com o Eintracht na segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, depois de ter vencido por 4-2 na Luz, o Benfica foi afastado da competição, ficando o resultado marcado pelo primeiro golo, obtido em posição irregular por Kostic sem que fosse assinalada qualquer infração.

Os jogadores das duas equipas apresentaram-se com braçadeiras negras, homenageando as 29 vítimas alemãs num acidente de autocarro no Funchal. No jogo, a tendência desde o início foi clara: necessitado de golos para corrigir a desvantagem de 2-4 trazida de Lisboa, ao longo do primeiro tempo o Eintracht Frankfurt foi sempre mais agressivo e mais rápido sobre a bola do que a equipa portuguesa. Jogando com frequência nas imediações da área benfiquista, a equipa germânica foi causando enormes dificuldades não só à defesa adversária, mas também à organização atacante do Benfica. Acumulando passes errados, a formação visitante poucas vezes foi capaz de fazer chegar a bola em condições a João Félix, Seferovic ou Rafa e o Frankfurt reforçou a confiança à medida que os minutos passavam.

Ainda assim, o único remate perigoso aconteceu logo aos nove minutos, por intermédio de Kostic, cabendo a Vlachodimos corresponder com intervenção segura. A partir do meio da primeira parte, o Benfica pareceu estabilizar, mesmo que mantivesse a ineficácia total na ligação ao ataque. Até que, a nove minutos do intervalo, Gacinovic atirou de fora da área, a bola bateu no poste direito e, na recarga, Kostic atirou cruzado para o 1-0. O dianteiro estava em posição irregular, mas os protestos dos jogadores benfiquistas de nada valeram e o treinador Bruno Lage foi mesmo expulso pelo árbitro italiano Daniele Orsato depois de protestar. Até ao intervalo, o Eintracht pressionou à procura do 2-0 que lhe daria vantagem na eliminatória, mas as tentativas saíram frustradas.

O segundo tempo começou com excelente lance de João Félix pela esquerda e Falette quase atirou para a sua baliza ao desviar a bola de Rafa (47 m). Mais pressionante, o Benfica voltou a acercar-se da baliza de Trapp aos 52 minutos, depois de Samaris servir Seferovic picando a bola sobre a defesa contrária, mas o cabeceamento de Seferovic foi parar às mãos do guarda-redes. Porém, aos 57 já Gacinovic voltava a causar preocupações aos opositores, rematando colocado e com perigo de fora da área ao lado do poste esquerdo.

A equipa alemã reassumiu o comando das operações e, aos 67 minutos, após combinação dos atacantes à entrada da área, Rode rematou para o 2-0. De imediato, Pizzi rendeu Samaris (70 m) e, dois minutos mais tarde, Rafa deu lugar a Salvio que voltou a jogar após ausência de dois meses devido a lesão. Aos 76 minutos foi a vez de Jovic sair para a entrada de Gonçalo Paciência passaram a gerir a vantagem. Num livre de Pizzi, João Félix cabeceou sobre a barra (78 m) e Jonas substituiu André Almeida no minuto seguinte, ficando Salvio com responsabilidade sobre todo o flanco direito.

Na parte final, um centro largo de Grimaldo encontrou Salvio na área, mas o remate do argentino levou a bola a embater no poste esquerdo (85 m). Sob aplausos, Rode saiu e entrou Torró (86 m), os visitantes buscaram um golo que lhes valesse o apuramento, mas já não revelaram competência, nem lucidez suficientes e o resultado não se alterou.

Resultados dos outros jogos da segunda mão dos quartos de final da prova: Chelsea-Slávia Praga, 4-3 (Pedro Rodriguez, 5 e 27 m, Deli, 9 m, p.b., Giroud, 17 m; Soucek, 26 m e Sevcik, 51 e 54 m); Nápoles-Arsenal, 0-1 (Lacazette, 36 m) e Valência-Villarreal, 2-0 (Lato, 13 m e Parejo, 54 m).

As meias-finais terão os seguintes duelos: Eintracht Frankfurt-Chelsea e Arsenal-Valência (2 e 9 de maio).

A final da prova joga-se a 29 de maio no Estádio Olímpico de Baku, no Azerbaijão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.