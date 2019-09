Liga Europa. Dudelange vence APOEL em Chipre e faz história

O campeão luxemburguês de futebol escreveu uma das mais belas páginas da sua história ao conquistar a primeira vitória numa fase de grupos da Liga Europa.

Álvaro CRUZ

O futebol é verdadeiramente uma caixinha de surpresas. Depois de uma derrota (0-1) sofrida sábado frente ao Hostert, no campeonato luxemburguês, que causou o despedimento do treinador Emilio Ferrera, o F91 cometeu a proeza de vencer em casa do APOEL, por 4-3, conquistando os três primeiros pontos na primeira jornada do grupo A da Liga Europa.

Bertrand Crasson, treinador belga que chegou há dez dias ao clube para ser adjunto de Emilio Ferrera, assumiu o lugar do compatriota e estreou-se da melhor forma num jogo impróprio para cardíacos.

A formação luxemburguesa entrou melhor no jogo e adiantou-se no marcador por Danel Sinani, à passagem do minuto 28, e chegou ao 2-0 no início da segunda parte com um golo de Bernier. Mas a alegria deu de seguida lugar à deceção. Em apenas quatro minutos, o APOEL deu a volta ao marcador de forma incrível.

Danel Sinani, com dois golos, foi o homem do jogo. Foto: AFP

Pavlovic, aos 54, De Vincenti, aos 56 e de novo Pavlovic, aos 58 minutos, marcaram três golos que quase afundavam a formação de Dudelange que passou durante 15 minutos por momentos de desorientação.

Mas numa grande jogada individual, aos 72 minutos, Dominik Stolz empatou de novo a partida e voltou a dar esperança à sua equipa que chegou à vitória a três minutos do final da partida com um golo de Sinani que 'bisou' no jogo e o melhor homem em campo.

Nos minutos finais, o Dudelange defendeu bem e acabou por assegurar com todo o mérito a sua primeira vitória nesta sua segunda participação numa fase de grupos da Liga Europa.

No outro encontro do grupo A O Sevilha venceu no terreno do Qarabag por 3-0.

