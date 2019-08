O campeão luxemburguês de futebol perdeu ontem frente ao FC Ararat da Arménia, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. No entanto, basta à formação grã-ducal vencer por 1-0 para assegurar a passagem à fase de grupos da Liga Europa, repetindo o feito inédito alcançado pela primeira vez na época passada.

Liga Europa. Dudelange perde na Arménia, mas basta-lhe um golo para chegar à fase de grupos

Álvaro Cruz O campeão luxemburguês de futebol perdeu ontem frente ao FC Ararat da Arménia, por 2-1, em jogo da primeira mão do play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa. No entanto, basta à formação grã-ducal vencer por 1-0 para assegurar a passagem à fase de grupos da Liga Europa, repetindo o feito inédito alcançado pela primeira vez na época passada.

Um golo sofrido já em período de descontos determinou a derrota do F91 Dudelange frente ao FC Ararat em Erevan, capital da Arménia, no encontro da primeira mão do play-off de apuramento para a fase de grupos da Liga Europa.

Num jogo equilibrado, mas nem sempre bem jogado, foi a equipa da casa que se adiantou no marcador, aos 22 minutos, por intermédio de Mailson Lima. A formação luxemburguesa foi para o intervalo a perder, mas na etapa complementar acabou por chegar ao empate com um golo de Danel Sinani, aos 68 minutos, numa fase de completo domínio por parte da equipa de Dudelange.

E quando já todos pensavam que o empate iria prevalecer como resultado final, surgiu o segundo golo do Ararat, apontado por Antonov já em período de compensação, aos 93 minutos.

Apesar da derrota, o F91 Dudelange conserva intactas as possibilidades de chegar à fase de grupos da Liga Europa, bastando-lhe apenas uma vitória por 1-0, ou por dois golos de diferença no jogo da segunda mão que se disputa na próxima quinta-feira no estádio Josy Barthel.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.