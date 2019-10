O campeão luxemburguês não conseguiu confirmar a vitória conseguida há 15 dias em Chipre e sofreu quatro golos frente aos azeris, num jogo que esteve interrompido.

Liga Europa. Dudelange goleado em casa pelo Qarabag

Infelizmente o pior confirmou-se. Esta noite, o F91 Dudelange perdeu frente à equipa azeri do Qarabag em jogo do grupo A da Liga Europa e agora reparte segundo lugar do agrupamento com adversário.

O jogo começou com o sinal mais do Qarabag que abriu o marcador aos 11 minutos com um golo de Zoubir e o Dudelange acusou o golpe. Desorientados pelo pressing do adversário, os jogadores luxemburgueses acabaram por sofrer o segundo golo, aos 30 minutos, por intermédio de Michel.

O drone com a bandeira do Alto Qarabag que provocou a interrupção do encontro. Foto: Yann Hellers

Depois, um drone com a bandeira da Arménia sobrevoou o relvado, gerando grande confusão. Os jogadores tentaram derrubar o engenho com a bola, aos quais se juntaram alguns simpatizantes azeris no relvado, levando à interrupção do jogo por longos minutos.

Reatado o encontro, Richard Almeida elevou o marcador para 3-0, aos 37 minutos, resultado com que se atingiu o intervalo.

Na segunda parte os forasteiros continuaram a dominar o jogo e marcaram o quarto golo aos 69 minutos, cabendo a Bernier salvar a honra dos campeões luxemburgueses já em cima do apito final.

No outro encontro, o Sevilha recebeu e venceu o APOEL Nicósia por 1-0 e comanda o grupo com 6 pontos. Qarabag e F91 Dudelange repartem o segundo lugar, amboa com três pontos e o APOEL e último sem qualquer ponto.

