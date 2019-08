O FC Porto e Sporting estão no pote 1 e não se defrontam. Também evitam equipas como Sevilha, Arsenal, Roma ou Manchester United.

Liga Europa. Dudelange evita Guimarães, mas poderá medir forças com FC Porto, Sporting ou Braga

O FC Porto e Sporting estão no pote 1 e não se defrontam. Também evitam equipas como Sevilha, Arsenal, Roma ou Manchester United.

O sorteio da fase de grupos da Liga Europa realiza-se mais daqui a pouco, às 13h, no Fórum Grimaldi, no Mónaco. O F91 Dudelange poderá apanhar equipas portuguesas de primeira linha ou outros grandes clubes europeus.



Portugal é o país mais representado, pela primeira vez com quatro equipas: FC Porto (afastado da Champions), Sporting (vencedor da Taça de Portugal), Braga e Guimarães (que afastaram ontem do play-off, respetivamente o Spartak de Moscovo e Steaua de Bucareste).

O F91 Dudelange, que eliminou esta quinta-feira os arménios do Ararat também volta a garantir, pelo segundo ano consecutivo, um lugar na fase de grupos da Liga Europa.

Porto e Sporting fazem parte do pote 1 e, por isso, não se defrontam.

Quem não vai também entrar em confronto direto nesta fase é o F91 Dudelange e o Guimarães, que estão, ambos, no pote 4.

O Braga, que está no pote 2, o Guimarães ou os campeões luxemburgueses, poderão vir a calhar no grupo do Porto, do Sporting ou de outras grandes equipas. Resta saber o resultado do sorteio, marcado para as 13h.



