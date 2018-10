Liga Europa: Dudelange derrotado em Sevilha

O F91 Dudelange foi derrotado esta quinta-feira em Sevilha, pelo Betis, por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa, mas o campeão luxemburguês só claudicou nos minutos finais da partida.

O F91 Dudelange foi derrotado esta quinta-feira em Sevilha, pelo Betis, por 3-0, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa, mas o campeão luxemburguês só claudicou nos minutos finais da partida.

Na primeira parte, o Betis exerceu um domínio lógico sobre o Dudelange, mas a formação luxemburguesa não se limitou a defender e sempre que podia atacava com perigo o último reduto adversário.

Com duas boas defesas, Frising manteve as suas redes invioláveis e as duas equipas foram para o intervalo empatadas a zero.

E foi mesmo o F91 que teve as melhores ocasiões de golo no início da etapa complementar, mas Turpel e Stolz não conseguiram inaugurar o marcador. E como em futebol quem não marca acaba por sofrer, o Bétis inaugurou o marcador aos 56 minutos na sequência de um canto por intermédio de Sanabria.

A pressão dos sevilhanos aumentou na segunda parte, mas o F91 continuou a bater-se e jogar bom futebol. No entanto, a entrada de Lo Celso mexeu com a fisionomia do jogo e o Dudelange acabou por ceder e sofrer mais dois golos, aos 80 e 88 minutos, respetivamente por Lo Celso e Tello.

No outro encontro, o AC Milan venceu o Olympiacos por 3-1.



Betis - F91 Dudelange: 3-0

Estádio Benito Villamarin, arbitragem de M. Dallas assistido por Stewart e Potter (Escócia);



40.133 espetadores. Ao intervalo: 0-0.

Evolução do marcador: 1-0 Sanabria (56e), 2-0 Lo Celso (80e), 3-0 Tello (88e).

Cantos: 5 (1+4) para o Betis e 3 (1+2) para o F91 Dudelange.

Cartões amarelos: Sannabria, do Betis Séville; e Kruska e El Hriti do F91 Dudelange.

BETIS: Robles; Bartra, Javi Garcia, Sidnei; Barragan, Guardado (cap.) (60' Lo Celso), William Carvalho, Inui (71' Joaquin), Tello; Sanabria, Sergio Leon (82' Kaptoum).

Jogadores não utilizados: Pau Lopez, Francis, Loren Moron e Junior Firpo.

Treinador: Quique Setién.

DUDELANGE: Frising; Jordanov, Schnell (cap.), Prempeh, El Hriti; Stolz (76' Kenia), Kruska, Couturier, Mélisse (66' Stumpf); Sinani (82' Pokar); Turpel.

Jogadores não utilizados: Bonnefoi, Malget, Jensen, Stumpf e Agovic.

Treinador: Dino Toppmöller.

