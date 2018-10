Liga Europa: Dudelange defronta o Bétis, hoje, em Sevilha

O F91 Dudelange defronta defronta o Bétis, hoje, em Sevilha, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa. O campeão luxemburguês de futebol terá, a partir das 18h55, um encontro difícil contra o 5° classificado da Liga espanhola, conhecido pelas suas qualidades técnicas e onde pontifica o médio português William Carvalho.

O F91 Dudelange defronta defronta o Bétis, hoje, em Sevilha, em jogo da segunda jornada do Grupo F da Liga Europa. O campeão luxemburguês de futebol terá, a partir das 18h55, um encontro difícil contra o 5° classificado da Liga espanhola, conhecido pelas suas qualidades técnicas e onde pontifica o médio português William Carvalho.

Depois da curta derrota frente ao AC Milan (0-1), Dino Toppmöller sabe que terá pela frente um adversário diferente. Mais técnico e que privilegia a posse de bola, como demonstram as estatísticas do último jogo dos sevilhanos frente ao Leganés (vitória por 1-0) que indicam a espantoso número de 82,5% no que respeita à conservação do esférico. No entanto, em termos de eficácia ofensiva, a equipa comandada por Quique Setién não é das equipas mais temíveis.

Stélvio Cruz é baixa confirmada



Ciente das dificuldades, o treinador do F91, Dino Toppmöller, sabe que as hipóteses de pontuar são bastante diminutas, mas mostrou-se empenhado em que a sua equipa deixe uma boa impressão na capital da Andaluzia: "Este Bétis é mais forte que o AC Milão. Para mim, são os principais favoritos à vitória no grupo. Vamos ter que saber sofrer e quando tivermos a posse de bola, sermos inteligentes. É uma equipa paciente, que não se perturba e procura o golo através de jogadas combinadas", indicou o técnico alemão que não pode contar com o médio angolano Stélvio Cruz, em recuperação de uma lesão nos adutores.

"Prefiro tê-lo a 100% contra o Racing no próximo domingo que frente ao Bétis condicionado", disse Toppmöller sobre a ausência de Stélvio. Para colmatar a ausência do estratega da equipa, o treinador alemão poderá recuar Sinani para a linha média e optar pelo sistema 1-4-4-2, colocando Stumpf na frente do ataque, ao lado de Turpel.

Cerca de 60 adeptos acompanharam a equipa luxemburguesa a Sevilha, mas quem quiser assistir ao jogo, a edilidade de Dudelange organiza um 'public viewing' no pavilhão René Hartmann, a partir das 18h55.







