Campeões luxemburgueses estão integrados num grupo mais acessível do que na época passada.

Liga Europa. Dudelange com Apoel, Karabag e Sevilha no grupo A

O F91 Dudelange vai voltar a Sevilha nesta edição da Liga Europa. No ano passado, o campeão luxemburguês defrontou o Bétis, para além do AC Milan e do Olympiacos, e este ano terá como adversário o FC Sevilha, referência do futebol da Andaluzia e da Espanha que já venceu a competição por várias vezes.

Para além do Sevilha, a formação grã-ducal vai ainda defrontar os cipriotas do APOEL de Nicósia e o Qarabag do Azerbaijão.





