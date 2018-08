O F91 Dudelange integra o grupo F da Liga Europa juntamente com o AC Milan, Betis de Sevilha e os gregos do Olympiacos, equipa liderada pelo português Pedro Martins.

Liga Europa: Dudelange com AC Milan, Betis e Olympiacos no grupo F

O F91 Dudelange integra o grupo F da Liga Europa juntamente com o AC Milan, Betis de Sevilha e os gregos do Olympiacos, equipa liderada pelo português Pedro Martins.

Quatro adversários com grande experiência e prestigio no Velho Continente que se vão cruzar com a formação grã-ducal e proporcionar enchentes no estádio Josy Barthel.



O sorteio dos campeões luxemburgueses foi de encontro aos desejos dos dirigentes do clube que pretendiam jogar em Milão.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.