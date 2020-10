Avançado uruguaio marcou três dos golos dos encarnados na importante vitória sobre o Lech Poznan e foi o homem do jogo.

Liga Europa. Benfica vence na Polónia com 'hat-trick' de Darwin

Os encarnados começaram da melhor forma, esta quinta-feira, a sua participação na Liga Europa com uma vitória, por 4-2, no reduto do Lech Poznan na primeira jornada do grupo D.

Darwin Núñez esteve em destaque pelo 'hat-trick' e uma excelente exibição. Foto: AFP

Darwin Núñez, por três vezes, e Pizzi de grande penalidade, marcaram os golos da equipa orientada por Jorge Jesus, cabendo a Ishak anotar os dois tentos da formação polaca.



O Benfica entra assim de pé direito nesta fase de grupos, na qual não participava há dez anos, e assume a liderança do grupo D com três pontos. O Rangers é segundo classificado também com três pontos depois de vencer no terreno do Standard Liège por 2-0.



