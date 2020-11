Dois jogos, dois empates. Benfica e Sp. Braga mantêm vivas as aspirações na competição, depois de hoje dividirem os pontos em jogo com Glasgow Rangers e Leicester, respetivamente.

Liga Europa. Benfica evita derrota com dois golos perto do fim

Paula SANTOS FERREIRA Dois jogos, dois empates. Benfica e Sp. Braga mantêm vivas as aspirações na competição, depois de hoje dividirem os pontos em jogo com Glasgow Rangers e Leicester, respetivamente.

Um grande golo de Pizzi, aos 81 minutos, permitiu hoje ao Benfica sair de Glasgow com um empate na bagagem que parecia comprometido.

Os encarnados estiveram a perder por 2-0 perante os escoceses do Rangers na sequência de uma fraca exibição, mas conseguiram ainda assim evitar a derrota graças a uma ponta final competente. Aos 78 minutos, um remate do jovem Gonçalo Ramos foi defendido pelo guarda-redes com a bola a ressaltar em Tavernier e a entrar na baliza. O golo acabaria por acordar a equipa de Jorge Jesus da letargia até então exibida cabendo a Pizzi o já referido tento que estabeleceu o 2-2 final. Com este resultado, as duas equipas continuam empatadas na tabela com oito pontos, mas os escoceses têm vantagem no confronto direto.

Já para o Grupo G, o Sp. Braga também não conseguiu melhor do que uma dramática igualdade a três golos, consentida nos instantes finais da receção aos ingleses do Leicester. A equipa de Carvalhal esteve sempre em vantagem no marcador, mas acabou traída ao cair do pano pouco depois de Fransérgio ter feito o 3-2 em cima dos 90 minutos. Na tabela, o clube minhoto ocupa a 2ª posição, com 7 pontos, atrás do adversário de hoje, bastando-lhe vencer um dos dois jogos que faltam para se qualificar para a próxima fase.

