O Benfica vai enfrentar o Galatasaray, segundo o sorteio para os 16 avos da Liga Europa realizado hoje em Nyon, na Suíça, enquanto o Sporting vai jogar com o espanhol Villarreal.

Liga Europa. Benfica enfrenta turcos, Sporting "nuestros hermanos"

O clube da Luz, que integrava o lote dos quatro melhores terceiros classificados da Champions, é cabeça de série, o que reduzia à partida as hipóteses de enfrentar um clube de grande dimensão. Mas o sorteio ditou os turcos do Galatasaray, uma equipa que pode dar dores de cabeça às águias. A primeira mão realiza-se em Istambul, a 14 de fevereiro, enquanto a segunda será na Luz no dia 21.



Os leões eram segundos classificados do grupo, tendo o sorteio determinado que jogarão com o espanhol Villarreal, uma equipa que também pode colocar desafios. Ainda assim, o Sporting escapou a enfrentar o Nápoles, Inter de Milão e Chelsea. Os jogos estão agendados 14 de fevereiro em Alvalade e 21 do mesmo mês em Espanha.



