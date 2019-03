Nas meias-finais o vencedor deste jogo vai enfrentar quem se apurar do Slávia Praga-Chelsea.

Liga Europa: Benfica-Eintracht Frankfurt nos quartos de final

O Benfica vai defrontar os alemães do Eintracht Frankfurt nos quartos de final da Liga Europa. O sorteio, realizado hoje em Nyon (Suíça) determinou ainda que o vencedor do desafio dos benfiquistas irá bater-se com o apurado no Slávia Praga-Chelsea. A equipa portuguesa vai cruzar-se com um adversário onde alinham o português Gonçalo Paciência, filho de Domingos Paciência, e Luka Jovic, avançado que o clube da Luz cedeu aos germânicos.



Restantes jogos dos quartos de final e conjugação para as meias-finais:

Vencedor do Nápoles-Arsenal-Vencedor do Villarreal-Valência

Vencedor do Benfica-Eintracht Frankfurt-Vencedor do Slávia Praga-Chelsea



Os jogos dos quartos de final estão marcados para 11 e 18 de abril.

A final vai decorrer em Baku (Azerbaijão) a 29 de maio.



