Liga Europa. Benfica com dez salva ponto frente ao Rangers

Paula SANTOS FERREIRA Um golo do uruguaio Darwin já nos descontos evitou que a equipa de Jesus perdesse, pela primeira vez, no Grupo D. Portugueses e escoceses dividem a liderança com 7 pontos.

O Benfica empatou hoje, em casa, a três golos com os escoceses do Glasgow Rangers em partida a contar para a terceira jornada do Grupo D da Liga Europa. Apesar de se ter adiantado cedo no marcador, graças a um autogolo de Goldson, a equipa de Jorge Jesus sofreu o primeiro revés aos 19 minutos, quando o central argentino Otamendi viu o cartão vermelho direto.

Pouco depois, os escoceses deram a volta ao marcador com dois golos de rajada, o primeiro dos quais num lance infeliz do jovem Diogo Gonçalves que introduziu a bola na própria baliza.

Tudo se complicou no início da segunda parte, depois de Morelos fazer o 3-1 para os visitantes. No entanto, a entrada do uruguaio Darwin acabaria por se revelar decisiva para os encarnados: o avançado assistiu Rafa Silva para o segundo golo e apontou ele próprio o terceiro bem perto do apito final do árbitro.

As duas equipas seguem assim a par com sete pontos enquanto os polacos do Lech Poznan são terceiros com três, depois de terem vencido o Standard de Liège, por 3-1.





