O Arsenal e Atlético de Madrid empataram esta quinta-feira (1-1) na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, enquanto o Marselha recebeu e venceu o Salzburgo, por 2-0.

Liga Europa: Arsenal e Atlético de Madrid empatam, Marselha ganha

O Arsenal e Atlético de Madrid empataram esta quinta-feira (1-1) na primeira mão das meias-finais da Liga Europa, enquanto o Marselha recebeu e venceu o Salzburgo, por 2-0.

Na partida entre o Arsenal e o Atlético, os espanhóis conseguiram um resultado muito positivo. Griezmann, aos 82m, aproveitou uma dupla falha da defesa inglesa para empatar, perto do final. Os ingleses tinham aberto o marcador por intermédio de Alexandre Lacazette, aos 61 minutos de jogo. Assim, fica tudo para decidir na segunda mão já na próxima semana.



No outro encontro das meias-finais, o Salzburgo sucumbiu à eficácia do Marselha, que venceu com golos de Florian Thauvin (15m) e Clinton Njie (63), ficando mais perto da final da competição. A segunda mão, na Áustria, joga-se a 3 de Maio.



Marselha - Salzburgo. AFP





Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.