Liga Europa: 600 adeptos do F91 confraternizam num bar em Milão antes do jogo

Alvaro Antonio SILVA DA CRUZ O F91 Dudelange vai ter o apoio de cerca de 600 adeptos, esta noite, contra o AC Milão, no estádio Giuseppe-Meazza, naquele que será o penúltimo encontro da formação luxemburguesa no grupo F da Liga Europa. Um jogo especial num estádio especial para os comandados de Dino Toppmöller.

Para celebrar o encontro histórico entre os dois clubes, e também porque o F91 Dudelange tem na sua história uma forte influência da comunidade italiana, os dirigentes do clube convidaram todos os apoiantes do campeão luxemburguês que estarão presentes em San Siro a reunirem-se no bar 'The English Football Pub', no centro de Milão, para confraternizar em ambiente de festa e levantar os bilhetes para o jogo.



Para o efeito, os dirigentes colocam transportes à disposição dos adeptos luxemburgueses que poderão também adquirir os tradicionais protudos de 'merchandising' do clube como t-shirts, camisolas, cachecóis, galhardetes, entre outros artefactos.



Um jogo especial num estádio



Não é todos os dias que se joga no mítico Giuseppe-Meazza, estádio onde AC Milão e Inter, os dois colossos da cidade, disputam os seus jogos.

Tal como no encontro disputado no estádio Josy Barthel, Jerry Prempeh (de branco), defesa do Dudelange, e Gonzalo Higuain, que marcou golo da vitória do AC Milão, vão voltar a cruzar-se. Foto: AFP

À chegada ao mítico estádio para o tradicional treino de 'reconhecimento' do relvado, muitos dos jogadores do F91 mostraram-se impressionados com o gigante de betão armado. Tom Schnell, capitão da formação luxemburguesa, foi um deles e estimou que "disputar um encontro internacional desta envergadura contra um clube de dimensão mundial, como o AC Milão, acaba por marca qualquer jogador. Ainda mais para nós que somos maioritariamente amadores", explica.

Sobre o jogo, o capitão do F91 Dudelange reconheceu a qualidade do adversário, mas assegura que a equipa vai entrar em campo com a vontade de lutar pelo melhor resultado: "Todos sabemos que o Milão é favorito, mas ninguém entra em campo derrotado. Vamos dar o nosso melhor para sair de cabeça erguida, tal como temos feito nos outros jogos, para continuar a dignificar o clube e o futebol luxemburguês", rematou.

O encontro entre o AC Milão e o F91 Dudelange, a contar para o grupo F da Liga Europa, está agendado para as 18h55.







