Liga espanhola arranca hoje com muitos portugueses

A Supertaça Europeia de futebol, que se disputa hoje entre Liverpool e Chelsea, na Turquia, a partir das 21h, será dirigida pela primeira vez por uma mulher, a francesa Stéphanie Frappart. A lusodescendente Tânia Morais, primeira árbitra no Luxemburgo a receber as insígnias FIFA, analisou as qualidades da árbitra francesa com quem já dirigiu dois jogos internacionais.