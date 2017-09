A UEFA divulgou hoje no seu site oficial a lista de jogadores inscritos pelos ‘três grandes’ (Benfica, Sporting e FC Porto) para a próxima edição da Liga dos Campeões.

Os brasileiros Douglas e Gabriel Barbosa, os mais recentes reforços do Benfica, integram a lista de inscritos do tetracampeão português de futebol para a próxima edição da ‘Champions’.

O defesa-direito, emprestado pelo FC Barcelona, e o avançado, cedido pelo Inter de Milão, também por empréstimo, integram a lista de 25 jogadores que representarão o Benfica no grupo A da `Champions`, no qual terá como adversários o Manchester United, o Basileia e o CSKA Moscovo.

O suiço Haris Seferovic é um dos jogadores inscritos pelas 'águias'

Outros reforços benfiquistas para a época 2017/2018 não tiveram a mesma sorte, casos do croata Krovinovic, do eslovaco Chrien e do inglês Chris Willock, que ficaram de fora do lote de inscritos para a principal prova continental de clubes.

O Manchester United, treinado pelo português José Mourinho, inscreveu o defesa sueco Lindelof, contratado neste defeso, precisamente ao Benfica, bem como o avançado sueco Zlatan Ibrahimovic, que ainda está a recuperar da grave lesão que sofreu perto do fim da época passada.

Lista de 25 jogadores inscritos:

- Guarda-redes: Mile Svilar, Júlio César e Bruno Varela.

- Defesas: Lisandro López, Grimaldo, Luisão, Douglas, Eliseu, Jardel, André Almeida e Rúben Dias.

- Médios: Fejsa, Filipe Augusto, Samaris, Zivkovic, Salvio, Pizzi, Rafa e João Carvalho.

- Avançados: Raul Jiménez, Jonas, Gabriel Barbosa, Seferovic, Cervi e Diogo Gonçalves.

Adrien de fora dos inscritos do Sporting para a Liga dos Campeões

O médio Adrien, cuja contratação pelos ingleses do Leicester está pendente da autorização da FIFA, está fora do lote de 25 jogadores do Sporting inscritos na designada lista A da Liga dos Campeões em futebol.

À exceção de Adrien, todas as principais referências do clube lisboeta integram a lista de inscritos para a principal prova europeia de clubes, na qual o Sporting terá como adversários no grupo D a vice-campeã Juventus, o FC Barcelona e o Olympiacos.

O Sporting anunciou na sexta-feira que chegou a acordo com o Leicester para a transferência do médio internacional português, mas o processo foi concluído fora do prazo e Adrien precisa agora da autorização da FIFA para poder começar a representar o clube britânico.

O internacional holandês do Sporting, Bas Dost, é uma das apostas dos 'leões' para atacar a 'Champions'

Além dos 25 futebolistas inscritos na lista A, o Sporting inscreveu também 24 na lista B, composta, maioritariamente, por jogadores que disputam a II Liga portuguesa ao serviço da equipa B do clube 'leonino'.

O Sporting poderá defrontar três jogadores portugueses na fase de grupos da Liga dos Campeões, uma vez que Nelson Semedo, contratado neste defeso pelo Barcelona ao Benfica, e André Gomes integram a lista de inscritos do clube espanhol, tal como Diogo Figueiras no Olympiacos.

Lista de jogadores inscritos pelo Sporting na Liga dos Campeões:

- Guarda-redes: Rui Patrício, Salin, Vladimir Stojkovic (*), Luís Maximiano(*), Pedro Silva (*) e Diogo Sousa (*).

- Defesas: Jonathan Silva, Coates, Fábio Coentrão, André Pinto, Ristowski, Mathieu, Tobias Figueiredo, Piccini, Gonçalo Vieira (*), Tiago Djaló (*), Ivanildo Fernandes (*), Guilherme Ramos (*), Abdu Conté (*), Thierry Correia (*) e João Ricciulli (*).

- Médios: Bruno Fernandes, Acuña, Bruno César, William Carvalho, Battaglia, Podence, Mattheus, Petrovic, Iuri Medeiros, João Palhinha, Bubacar Djaló (*), Diogo Brás (*), Bernardo Sousa (*), Daniel Bragança (*), Pedro Ferreira (*), Bruno Paz (*), Miguel Luís (*) e Rafael Barbosa (*).

- Avançados: Gelson Martins, Alan Ruiz, Bas Dost, Gelson Dala, Doumbia, Ronaldo Tavares (*), Elves Baldé (*), Nuno Moreira (*), Rafael Leão (*) e Jovane Cabral (*).

UEFA confirma lista do FC Porto

A UEFA confirmou segunda-feira a lista de inscritos do FC Porto na Liga dos Campeões, enviada sexta-feira pelos 'dragões', e que contempla 13 futebolistas a juntar aos 21 já inscritos de um total de 22 possíveis.

Aos 21 elementos da equipa principal, número reduzido devido à sanção da UEFA por incumprimento do 'fair play' financeiro, o treinador Sérgio Conceição conta com mais 13 alternativas, que integram assim uma lista B.

Os portistas poderiam inscrever apenas 22 jogadores -- o avançado Rui Pedro, cedido ao Boavista, desfalcou a lista inicial - ao invés dos 25 habituais, sendo que em 2018/19 a sanção da UEFA é atenuada e o número sobe para 23.

Marega e Aboubakar prometem causar muitas dores de cabeça aos adversários europeus do FC Porto.

Nas duas épocas seguintes, se o FC Porto cumprir as medidas operacionais e financeiras impostas no acordo de liquidação com a Câmara Investigatória do Comité de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, a restrição será levantada.

O guarda-redes brasileiro Vaná (ex-Feirense), o único reforço para 2017/18, é a principal ausência.

O FC Porto disputa o grupo G da Liga dos Campeões, defrontando os franceses do Mónaco, de Leonardo Jardim e João Moutinho, os turcos do Besiktas, de Ricardo Quaresma e Pepe, e os alemães do Leipzig, de Bruma.

Os 'dragões' estreiam-se a 13 de setembro, às 20:45 horas (hora do Luxemburgo), no Estádio do Dragão.

Lista de inscritos do FC Porto para a Liga dos Campeões:

- Guarda-redes: Casillas, José Sá, João Costa (*) e Diogo Costa (*).

- Defesas: Maxi Pereira, Ricardo Pereira, Felipe, Marcano, Diego Reyes, Alex Telles, Layún, Diogo Dalot (*), Jorge Fernandes (*) e Diogo Queirós (*).

- Médios: Danilo, André André, Herrera, Óliver, Sérgio Oliveira, Otávio, Brahimi, Rui Pires (*), Rui Moreira (*), João Cardoso (*) e Moreto Cassamá (*).

- Avançados: Corona, Hernâni, Marega, Soares, Aboubakar, Luís Mata (*), Rúben Macedo (*), Bruno Costa (*) e Tony Djim (*).

(*) Elementos da Lista B.

