Uma segunda parte de grande qualidade do Tottenham garantiu à equipa londrina uma vitória por 3-0 diante do Borussia Dortmund, nesta quarta-feira, a contar para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. No outro encontro, o Real Madrid venceu em Amsterdão o Ajax por 2-1, mas não ganhou para o susto.

Liga dos Campeões: Tottenham goleia Dortmund e Real bate Ajax

Depois de uma primeira parte em que o equilíbrio foi a nota dominante, a formação londrina entrou melhor segunda parte e Heung-Min Son colocou os Spurs em vantagem aos 47 minutos.O Dortmund tentou chegar ao empate, mas acabou por sofrer mais dois golos, com Vertonghen a responder de melhor forma a um cruzamento de Aurier, aos 83 minutos, para três minutos volvidos, Fernando Llorente estabelecer o resultado final em 3-0 que coloca a equipa alemã em maus lençóis para o jogo da segunda mão.

O Real (de preto) conseguiu uma vitória importante no campo do Ajax, em Amsterdão. Foto: AFP

No outro encontro, o Real Madrid sofreu para vencer o Ajax, em Amsterdão, por 2-1. Os 'merengues marcaram por intermédio de Benzema aos 60 minutos, masa acabou por sofrer o empate com um golo de Hazim Ziyech à passagem do minuto 75. Mas Marco Asencio, aos 87 minutos ofereceu a vitória ao Real com um golo plerno de oportunidade.



O jogo entre o Ajax e o Real Madrid ficou marcado pela primeira decisão revertida por um árbitro na Liga dos Campeões de futebol, após visionar as imagens por indicação do videoárbitro.

Aos 37 minutos, o argentino Nicolas Tagliafico introduziu a bola de cabeça na baliza do Real Madrid, após uma má intervenção do guarda-redes Thibaut Courtois.

Alertado pelo videoárbitro, o árbitro esloveno Damir Skomina considerou o sérvio Dusan Tadic, em posição irregular no momento do remate de Tagliafico, importunou Courtois, anulando o golo, que seria, na altura, o 1-0 para os holandeses.

