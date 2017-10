O treinador do FC Porto afirmou hoje que a sua equipa "terá de fazer um jogo muito melhor" para poder vencer, na quarta-feira, o Leipzig, na quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões de futebol.

Sérgio Conceição reconheceu que na partida na Alemanha, que o FC Porto perdeu por 3-2, a equipa "podia ter feito mais", esperando, desta feita, não cometer "tantos erros individuais e coletivos".

"Foi um jogo menos conseguido. Faltou-nos alguma agressividade, que é uma das características da nossa equipa. Temos de ser o FC Porto que demonstramos no campeonato", apontou Sérgio Conceição.

O técnico dos 'azuis e brancos' reconheceu a importância de conseguir uma vitória nesta partida para manter as ambições de qualificação aos oitavos de final, e assegurou que o resultado do duelo entre Besiktas e Mónaco - as outras duas equipas do grupo, que se defrontam ao mesmo tempo -, só terá interesse no final do jogo no Dragão.

AFP

"O importante é fazer o nosso trabalho e ganhar jogo, pois sabemos da importância deste resultado. Sabemos que se o Besiktas fizer um ponto qualifica-se, e, por isso, resta-nos ganhar e passar à frente do Leipzig, para, depois, encarar os próximos jogos. Esse duelo terá o seu interesse, mas só depois do jogo que fizermos", analisou Sérgio Conceição.

Sobre o adversário, Sérgio Conceição falou do Leipzig como "uma equipa forte individual e coletivamente, que é candidata a vencer o campeonato alemão, e tem demonstrado, nos últimos tempos, ser uma das melhores equipas da Europa".

"Temos consciência que se não fizermos algumas coisas que fazem parte da dinâmica da nossa equipa, deixaremos algum espaço que o Leipzig gosta de aproveitar, pois é uma equipa rápida. Temos de limitar ao máximo os pontos fortes do Leipzig e ter dimensão ofensiva que costumamos ter", completou o treinador do FC Porto.

Com as lesões de Otávio e Soares e indisponibilidade do jovem Galeno participar na Liga dos Campeões, Sérgio Conceição vê as suas opções ofensivas algo limitada para este desafio, algo que o técnico lamenta, mas garante que "nunca servirá como desculpa".

"Se pegarmos na equipa que jogou Bessa [com o Boavista, para o campeonato], só temos mais o Hernâni para jogar na frente. É uma limitação que temos no nosso plantel, mas confio cegamente nos disponíveis, e é com este que vamos lutar, e não iremos encontrar desculpas", assegurou.

O treinador do FC Porto fez ainda uma análise à antevisão a este jogo feita pelo seu homólogo do Leipzig, Ralph Hasenhuttl, deixando uma certeza sobre a postura da sua equipa.

"Fez um discurso normal, de quem sabe da importância do resultado, mas também de quem sabe que vai ter um FC Porto completamente diferente do que foi na Alemanha. Se não souber, verá isso no jogo", disse.

AFP

Essa garantia de que o FC Porto apreendeu com os erros cometidos no embate em Leipzig foi também partilhada pelo médio dos 'dragões' Danilo, que garantiu um grupo "bem motivado para este jogo".

"Não podemos esquecer o que se passou na Alemanha, mas corrigimos erros e temos de implementar o que treinamos", começou por dizer o médio.

Danilo prometeu um FC Porto "com uma atitude forte e competitiva para ser superior ao Leipzig", desvendando, até, alguma da estratégia que foi preparada.

"Temos de estar unidos e muito compactos como equipa. O Leipzig costuma colocar muitos jogadores na zona média do campo e tem qualidade. Temos de encurtar espaços para não lhes dar tanta ação. Se assim for, vamos reduzir e muito as potencialidades ofensivas do adversário", analisou.

Na edição desta ano da Liga dos Campeões, o FC Porto só fez um jogo em casa, em que foi derrotado pelo Besiktas, numa imagem que Danilo pretende inverter já no desafio desta quarta-feira.

"Ainda não conseguimos vencer na Liga dos Campeões em casa, temos de limpar essa imagem, e a jogar perante os nossos adeptos temos de ser um exemplo e entrar fortes, unidos e vencer", rematou.

O FC Porto defronta, pelas 20:45 de quarta-feira (hora do Luxemburgo), os alemães do Leipzig, em jogo da quarta jornada do grupo G da Liga dos Campeões, com arbitragem do romeno Ovidiu Hategan.

