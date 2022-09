Há três clubes portugueses e começa o Benfica, o único a jogar em casa, e com o adversário mais acessível do grupo.

Desporto 4 min.

Futebol

Liga dos Campeões. Os três da vida irada, começa o Benfica

Rui Miguel Tovar Há três clubes portugueses e começa o Benfica, o único a jogar em casa, e com o adversário mais acessível do grupo.

Ce sont les meilleures équipes

Es sind die allerbesten Mannschaften

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Une grande réunion

Eine grosse sportliche Veranstaltung

The main event

Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champions

Ils sont les meilleurs

Sie sind die Besten

These are the champions





Die Meister

Die Besten

Les grandes équipes

The champion

Todos os anos é a mesma coisa. E sempre em Setembro. A música do inglês Tony Britten ouve-se em toda a Europa às 3.ª e 4.ª feiras, é o hino criado em 1992 para criar pele de galinha e borboletas no estômago. Bem-vindo à Liga dos Campeões 2022-23.

Há três clubes portugueses e começa o Benfica, o único a jogar em casa, e com o adversário mais acessível do grupo, os israelitas do Maccabi Haifa – os outros, mais bichos papões, chamam-se Paris SG e Juventus. Com um registo imaculado de nove vitórias em nove jogos na presente época, a equipa de Roger Schmidt apresenta-se ao melhor nível para somar três pontos e encaixar 2,8 milhões de euros.

É verdade, sim senhor, todas as cautelas são poucas. O Maccabi vem de três fases eliminatórias e surpreende Olympiacos (4:0 em Atenas) mais Estrela Vermelha (2:2 em Belgrado). É uma estreia na Liga dos Campeões, é uma estreia o hino de Tony Britten. O Benfica acumula mais rodagem, muito mais, e é favorito.

É verdade, sim senhor, todos os caldos de galinha são poucos. Afinal de contas, o Benfica não ganha em casa na primeira jornada da Liga dos Campeões desde 2015, com Rui Vitória, vs Astana (2:0 por Gaitán e Mitroglou). Daí para cá, um empate (Besiktas 1:1) e três derrotas (CSKA Moscovo 1:2, Bayern 0:2, Red Bull Leipzig 1:2). É um currículo arrepiante, é obrigatório alterar.

Vantagem, a única vez do Benfica em casa na primeira jornada da Liga dos Campeões com uma equipa israelita acaba em vitória. Recuamos até 2010 e o Hapoel Telavive sofre a bom sofrer. Marcam Luisão e Cardozo, 2:0 sem espinhas. No onze, o lateral-direito é Rúben Amorim. O esquerdo, Fábio Coentrão. No ataque, Aimar, Gaitán, Cardozo e Saviola. É música, um hino ao futebol.

Tudo o que sempre quis saber sobre Cristiano Ronaldo mas nunca ousou perguntar Histórias sobre o lado menos conhecido do jogador português. Por Rui Miguel Tovar.

Amanhã é a vez dos outros dois clubes. Primeiro é o Sporting às 1745, em Frankfurt, com o Eintracht, campeão em título da Liga Europa. Os alemães perdem o avançado português Gonçalo Paciência, um rapaz expansivo, com jeito para unir balneários. O do Eintracht tem os seus dogmas, como qualquer um deste planeta. Há grupos e grupinhos. Gonçalo é o reconciliador, dá-se bem com todos e ouve as queixas de uns e outros.

Com a sua partida para o Celta, na sequência de umas contratações de Verão a dar a entender ainda menos minutos de utilização do que em 2021-22, o Eintracht perde a embalagem e arranca mal no campeonato alemão. Tal como o Sporting em Portugal, aliás. Duas equipas sem eira nem beira, quem está menos mal?

O Sporting tem outro desafio, o da primeira vitória de sempre na Alemanha. Ao fim de 14 jogos, só um empate (vs Bayern 0:0 em 2006, no tal jogo da bola à barra de Kahn, por Moutinho num livre directo) e o terrível balanço de 10:34 em golos. É pouco, pouquíssimo. É preciso mais, e o Sporting de Rúben Amorim até casa bem com alemães – na época anterior, passa aos oitavos-de-final à conta do Dortmund. Boas vibrações, finalmente.

Conta-me como foi da bola Efemérides e histórias caricatas do futebol pelo jornalista Rui Miguel Tovar.

Sobra o FC Porto, em Madrid. Ponto de partida, o Atlético é treinado por Simeone desde 2011 e costuma ir à Liga dos Campeões (ou, então, nas horas vagas, levanta a Liga Europa). Nas fases de grupos, só uma derrota desde há 11 anos e é para o Benfica de Rui Vitória, em 2015, cortesia do triplo G Gaitán e Gonçalo Guedes (2:1 de virada). É agora a tua vez, FC Porto.

A história é pesada, a herança idem idem. Em 2009, também na Liga dos Campeões, o FC Porto de Jesualdo dá um chocolate memorável ao Atlético de Quique Flores. Acaba 0:3, golos de Bruno Alves (de cabeça, no terceiro andar), Falcao e Hulk. É no dia em que Ronaldo bisa em Marselha, com Francescoli mais Zidane nas bancadas, e atira o Olympique para a Liga Europa. Nessa noite, o Velódromo sente emoções mistas com Lucho González, autor do 1:1 e de um penálti falhado, à trave de Casillas.

Curiosamente, o arranque europeu de Sérgio Conceição em 2021-22 também é no Wanda. Acaba 0:0, com Diogo Costa; Corona, Pepe, Mbemba e Zaidu; Otávio, Uribe, Grujic e Luis Díaz; Taremi e Toni Martínez. A maioria ainda lá mora no Dragão, já conhecem as armadilhas possíveis e imagináveis, só falta ganhar. Vamos? Afinem a garganta e soltem o verbo em inglês, francês e alemão.

(Autor escreve de acordo com a antiga ortografia.)

