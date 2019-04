O internacional português ainda colocou a formação italiana na frente do marcador, mas os holandeses deram a volta à eliminatória e silenciaram Turim.

Liga dos Campeões: Juventus e Ronaldo eliminados pelo Ajax

A favorita Juventus de Turim está fora da Liga dos Campeões. Os jovens do Ajax estiveram a perder, mas cometeram a proeza de dar a volta à eliminatória e asseguraram a qualificação para as meias finais da prova.

Poucos pensariam que tal poderia acontecer quando Cristiano Ronaldo colocou a 'Juve' a vencer aos 28 minutos, após um canto apontado de Miralem Pjanic (vídeo em baixo).



Mas um golo de Donny van de Beek aos 34 minutos e outro de Matthijs de Ligt aos 67 sentenciaram a eliminatória, colocando justiça no resultado. A jovem formação de Amsterdão justificou o triunfo, jogando sem complexos no reduto da crónica campeã de Itália e apontada como grande favorita na eliminatória.



A Juventus cai assim nos quartos-de-final, em casa, frente a um adversário mais competente, ousado e superior durante os 90 minutos.

As duas equipas tinham empatado a um golo no encontro da semana passada, em Amesterdão, com Ronaldo a marcar o golo da Juventus.

Barcelona vence Manchester United por 3-0 e junta-se ao Ajax nas meias finais





No outro encontro da noite, o Barcelona de Lionel Messi recebeu e bateu o Manchester United por três golos sem resposta, em Camp Nou.

O astro argentino inaugurou o marcador aos 16 minutos do primeiro tempo e voltou a fazer o gosto ao pé volvidos quatro minutos, elevando o resultado para 2-0.

Philipe Coutinho selou o triunfo catalão com o último golo da noite aos 61 minutos com um excelente trabalho.

Depois da vitória em Manchester por 1-0, o 'Barça' confirmou a sua superioridade frente à formação de Manchester de form clara e a inequívoca.











