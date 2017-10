Jorge Jesus disse hoje que a Juventus é uma das cinco melhores equipas mundiais, mas está convicto de que o Sporting vai criar muitas dificuldades aos italianos, no jogo de terça-feira para a Liga dos Campeões de futebol.

"A Juventus é uma das cinco melhores equipas do mundo, no nosso grupo apanhámos com duas [mais o Barcelona] dessas cinco. Nos jogos frente a ambos disputámos o resultado até ao último segundo, não somámos pontos, mas prestígio. A Juventus vai-nos criar muitos problemas, mas nós também lhes vamos criar", disse o treinador do Sporting no lançamento da partida da quarta jornada do grupo D da Liga dos Campeões frente à Juventus.

Jorge Jesus não poupou elogios ao campeão italiano e vice-campeão europeu, que qualificou como uma equipa de "enorme qualidade individual e coletiva", mas revelou que esteve a trabalhar no plano teórico numa fórmula de travar a Juventus e fazer com que os adeptos do Sporting sintam orgulho e esperança pela equipa.

AFP

Desvalorizou a importância do triunfo em Vila do Conde, frente ao Rio Ave, para a Liga portuguesa, no contexto deste jogo da Liga dos Campeões: "Quando jogas na Liga dos Campeões as vitórias na competição interna não têm muita influência. Os jogadores encaram-nos com uma motivação e uma adrenalina tais que ultrapassam o facto de ter ou não vencido o jogo anterior. Amanhã [terça-feira] é um adversário com outro estatuto e outros argumentos e que nos vai criar imensos problemas, pelo que temos de saber defender tão bem como fizemos em Turim".

O treinador dos 'leões' revelou, ainda, que o lateral-direito Cristiano Piccini e o central Jéremy Mathiew, não recuperaram para o jogo de terça-feira e que Wiliam Carvalho está em dúvida, considerando que, a eventual ausência deste, o obrigará a alterar a sua ideia de jogo.

"Vai-me obrigar a pensar de maneira diferente. O William é fundamental na forma como o Sporting prepara o jogo para sair a jogar. Se não puder jogar, mentalizo-me, como me mentalizei para a sua saída no início da época. Tenho plena confiança em todos os jogadores do plantel e acredito que quem substituir os lesionados dará uma resposta à altura", disse Jorge Jesus, para quem a indisponibilidade desses jogadores, que são "muita gente", preocupa do ponto de vista defensivo.

Um dos que entrará no 'onze', revelou Jesus, será o lateral-direito macedónio Sefan Ristovski, cujos desempenhos na Taça da Liga e na Taça de Portugal, frente ao Marítimo e ao Oleiros, respetivamente, foram muito positivos.



AFP

"Se não acontecer nada até amanhã, o Ristovski vai a jogo. Aliás, defrontar italianos não é novidade para ele, ainda recentemente defrontou a seleção de Itália ao serviço da Macedónia e confio que dará uma boa resposta", disse, para quem "até é bom perceber até que ponto tem capacidade para desenvolver o potencial de jogo" que os responsáveis do Sporting acreditam que possui.

De resto, Jesus confessou-se expectante para perceber até que ponto as dificuldades que o Sporting vai encontrar frente à Juventus serão maiores sem os lesionados: "Estes dão tranquilidade à equipa, mas a sua ausência é uma oportunidade para outros que, às vezes, podem até surpreender e demonstrar que são opções que acrescentam e valorizam o plantel".

O médio Bruno Fernandes, que jogou em Itália cinco épocas, ao serviço do Novara, da Udinese e da Sampdoria, mostrou ambição na hora de analisar o segundo embate com a Juventus.

"Queremos conquistar os três pontos para igualarmos a Juventus pontualmente e, se possível, ganhar por mais de um golo para ficarmos em vantagem no confronto direto em relação ao grupo", disse, para quem as ausências de Mathiew, Piccini e, possivelmente, de William Carvalho são importantes, mas também uma oportunidade para outros jogadores mostrarem que estão preparados.

Questionado sobre a forma de travar a Juventus, que ainda no domingo foi ao San Siro vencer o AC Milan por 2-0, o médio 'leonino' usou uma palavra que considera 'chave': "Concentração! Concentração até ao ultimo minuto do jogo e confiança e crença de que é possível vencer."

O jogo entre Sporting e Juventus está agendado para as 20:45 de terça-feira (hora luxemburguesa), no Estádio José Alvalade, e terá arbitragem do francês Clément Turpin.

O grupo D é liderado pelo FC Barcelona, com nove pontos, seguido da Juventus, com seis, do Sporting, com três, e do Olympiacos, sem pontos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.