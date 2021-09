Os futebolistas do Sporting falam numa noite "dura e difícil" com a derrota por 5-1 frente ao Ajax, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas querem dar a volta à situação.

Liga dos Campeões

Jogadores do Sporting falam em "noite difícil" com Ajax mas querem dar a volta

Lusa Os futebolistas do Sporting falam numa noite "dura e difícil" com a derrota por 5-1 frente ao Ajax, na primeira jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, mas querem dar a volta à situação.

Nas redes sociais, o guarda-redes espanhol Antonio Adán afirmou que a noite de quarta-feira foi "dura para todos", mas que no futebol é essencial "cair e levantarmo-nos mais fortes".

"É o momento de estarmos mais unidos do que nunca, aprender com os erros e continuar a crescer como equipa. Ninguém disse que seria fácil", referiu na rede social Instagram.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de instagram. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Também o extremo Nuno Santos falou de uma noite "difícil", apesar da felicidade pela sua estreia na 'Champions', e garantiu que a equipa orientada por Rúben Amorim tem o objetivo de "dar a volta por cima em todas as adversidades" que enfrenta.

Já o defesa espanhol Pedro Porro afirmou, também nas redes sociais, que a sua estreia na Liga dos Campeões não foi positiva, explicando que o grupo vai analisar o que correu mal na partida frente aos holandeses e "seguir em frente".

O médio Matheus Nunes falou num sonho concretizado com a estreia na Liga dos Campeões, mas referiu que não foi uma noite feliz para o Sporting.

"Só temos que trabalhar para no próximo jogo dar a resposta. Obrigado pelo vosso imenso apoio durante todo o jogo sportinguistas", escreveu.

O Sporting foi na quarta-feira goleado em casa pelos holandeses do Ajax por 5-1, em encontro da primeira jornada do Grupo C da Liga dos Campeões em futebol, disputado no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Sébastien Haller, autor de quatro golos, aos 02, 09, 51 e 63 minutos, e Steven Berghuis, que marcou aos 39, selaram o triunfo do Ajax, enquanto Paulinho faturou, aos 33, para os 'leões', que não atuavam na 'Champions' desde 2017/18.

No outro jogo do agrupamento, o Borussia Dortmund, próximo adversário dos 'leões', em 28 de setembro, na Alemanha, venceu por 2-1 no reduto dos turcos do Besiktas.

O próximo jogo do Sporting é a deslocação ao terreno do Estoril Praia, agendada para domingo, em partida da sexta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.