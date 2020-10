O FC Porto levou a melhor esta terça-feira sobre os gregos do Olympiacos com golos de Fábio Vieira e Sérgio Oliveira num jogo que contou com 3.750 adeptos naquele que foi o primeiro triunfo dos azuis e brancos na Liga dos Campeões esta temporada.

Liga dos Campeões. FC Porto vence Olympiacos

A vitória portista começou a desenhar-se aso 11 minutos com o golo de Fábio Vieira que coroou o dominio azul e branco na partida. Sérgio Oliveira, já muito perto do final ampliou a vantagem sobre o Olympiacos de Pedro Martins, que contou com os portugueses José Sá, Rúben Semedo, Rúben Vinagre, Bruma e Pêpê Rodrigues.

Com este triunfo, o FC Porto ocupa o segundo lugar no grupo C, com três pontos, os mesmos do Olympiacos, com o Manchester City, de Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva, a comandar com seis, depois da vitória de hoje frente ao Marselha, de André Villas-Boas, por 3-0, formação que ainda não pontuou.



Nesta ronda da Liga dos Campeões, destaque ainda para a vitória do Liverpool sobre os dinamarqueses do Midtjyland com um golo do português Diogo Jota.

