Dois golos de Zaniolo deixaram os portistas em dificuldades, mas Adrián López reduziu, deixando tudo para decidir na segunda mão destes oitavos de final.

Liga dos Campeões. FC Porto perde em Roma

Dois golos de Zaniolo deixaram os portistas em dificuldades, mas Adrián López reduziu, deixando tudo para decidir na segunda mão destes oitavos de final.

O FC Porto perdeu (1-2) na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões em Roma, deixando tudo em aberto para encontro da segunda mão no Estádio do Dragão.

O primeiro tempo foi muito equilibrado, embora pertencessem à equipa italiana as oportunidades mais flagrantes, com relevo para um remate de Dzeko que levou a bola ao poste (38 m).

Na segunda metade, Danilo começou por cabecear rente ao poste (58 m), mas depois os romanos criaram grandes dificuldades à equipa portuguesa que perdeu Brahimi por lesão aos 65 minutos (entrou Adrián López). Casillas brilhou a remate de Pellegrini no minuto seguinte e, aos 70 minutos, Zaniolo inaugurou o marcador, atirando cruzado com o pé direito. Zaniolo tornou a testar Casillas (76 m) e, poucos segundos depois, Zaniolo marcou mesmo em recarga a nova disparo de Dzeko ao poste.

A perder por 2-0, a equipa de Sérgio Conceição cerrou os dentes e foi à procura do golo que obteve aos 79 minutos: passe longo de Felipe, Adrián López amorteceu para Soares, este falhou o remate, mas o mesmo López aproveitou a sobra para atirar e conseguir o 2-1.

Herrera ainda desperdiçou boa ocasião para igualar e Casillas defendeu com o rosto um remate de Kolarov, mantendo-se até final a vantagem tangencial dos romanos.

A segunda mão está marcada para 6 de março.

No outro jogo da noite, o Manchester United perdeu em Old Trafford com o Paris Saint-Germain por 0-2 (Kimpembe, 53 m e Mbappé, 60 m).

Esta quarta-feira realizam-se mais dois jogos da primeira mão dos oitavos de final: Ajax-Real Madrid e Tottenham-Borussia Dortmund.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.