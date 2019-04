Golos de Keita e Firmino decidiram o resultado. Segunda mão será dia 17 no Estádio do Dragão.

Desporto 2 min.

Liga dos Campeões. FC Porto perde em Liverpool

Golos de Keita e Firmino decidiram o resultado. Segunda mão será dia 17 no Estádio do Dragão.

O FC Porto perdeu por 2-0 em Liverpool na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, enquanto no outro desafio desta fase hoje realizado o Tottenham venceu (1-0, golo de Heung Min-So aos 78 minutos) frente ao Manchester City, num desafio em que Agüero falhou um penalty (13 m).

Agüero falhou da marca dos 11 metros e o Tottenham acabou por vencer no duelo com o Manchester City. Foto: AFP

Sem os castigados Pepe e Herrera, mas com o recuperado Alex Telles, os portistas entraram no jogo praticamente a perder, uma vez que Keita marcou logo aos seis minutos: após centro da esquerda, Firmino cedeu para a entrada da área, Keita rematou, a bola tocou em Óliver e Casillas nada pôde fazer para evitar o 1-0.

Apesar de a equipa portuguesa procurar impedir o domínio do Liverpool, os anfitriões mantiveram a supremacia, voltando a criar problemas aos visitantes aos 18 minutos, num lance de Salah que Casillas resolveu, e aos 22, quando um erro clamoroso de Otávio isolou o senegalês, mas o seu desvio saiu rente a um poste. Mas o 2-0 chegou aos 26 minutos, cabendo ao brasileiro Roberto Firmino emendar um centro rasteiro de Alexander-Arnold.

A equipa de Sérgio Conceição reagiu de imediato e só o guarda-redes Alisson, defendendo com um pé, evitou que Marega reduzisse (30 m). No minuto seguinte, o FC Porto pediu penalty numa jogada em que a bola foi cruzada contra um braço de Alexander-Arnold, mas, após consulta ao VAR, o árbitro Mateus Lahoz mandou seguir. Até ao intervalo, as duas equipas acercaram-se das balizas, embora sem os resultados pretendidos.

No segundo tempo, depressa os ingleses marcaram, por intermédio de Mané (48 m), mas o lance foi anulado devido a posição irregular do dianteiro. O Liverpool passou a controlar sem deixar de buscar mais golos, conceição trocou Soares por Brahimi (62 m) e Mateus Lahoz voltou a ser chamado a analisar um lance na área britânica, neste caso com Lovren como protagonista, mas voltou a mandar jogar (67 m). Dois minutos depois, Alisson defendeu remate de Marega e o técnico portista fez nova troca, retirando Óliver para apostar em Bruno Costa (74 m), enquanto Klopp substituía Mané por Origi.

Até final, Sérgio Conceição tirou Maxi Pereira para lançar Fernando Andrade (77 m) e, no minuto seguinte, Marega voltou a desperdiçar, apesar de isolado por passe de Éder Militão. Jürgen Klopp rendeu Firmino por Sturridge (81 m), Lahoz mandou seguir depois de escutar indicação do VAR quando Felipe caiu na área em despique com Alexander-Arnold (84 m) e o resultado já não se modificou.

Esta quarta-feira realizam-se os encontros Ajax-Juventus e Manchester United-Barcelona.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.