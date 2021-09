Futebol Clube do Porto enfrentará Liverpool como próximo adversário.

Liga dos Campeões

FC Porto estreia-se na 'Champions' com 'nulo' na casa do Atlético de Madrid

Lusa Futebol Clube do Porto enfrentará Liverpool como próximo adversário.

O FC Porto empatou hoje a zero no reduto do campeão espanhol Atlético de Madrid, em encontro da primeira jornada do Grupo B da Liga dos Campeões em futebol, disputado no Wanda Metropolitano, em Madrid.

A formação portista, a cumprir a 25.ª participação na fase de grupos, acabou reduzida a 10 unidades, por expulsão do congolês Mbemba, aos 90+5 minutos.

Sporting goleado em casa pelo Ajax no regresso à 'Champions' Partida foi disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.

No outro jogo do agrupamento, o Liverpool, próximo adversário do FC Porto, a 28 de setembro, no Dragão, venceu em casa o AC Milan por 3-2, depois de ter estado a perder por 2-1.

