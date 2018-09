Na visita a Gelsenkirchen, onde conquistou o título europeu em 2004, a equipa portista conseguiu empatar com os alemães graças a um penalty marcado por Otávio, após desvantagem com golo de Embolo.

Liga dos Campeões: FC Porto empata com o Schalke 04

O FC Porto começou com um empate (1-1) a participação no Grupo D da Liga dos Campeões em Gelsenkirchen, perante os germânicos do Schalke 04.

Depois de uma primeira parte equilibrada, a primeira ocasião flgarante de golo pertenceu aos portugueses (47 m), quando o guardião Farhmann defendeu com um pé o desvio de Felipe que parecia destinado a golo. O equilíbrio manteve-se e, num ataque rápido após pontapé de canto favorável aos portistas, McKennie isolou o suíço Embolo e este não teve dificuldades em dar vantagem ao Schalke (63 m).

A equipa de Sérgio Conceição procurou reagir e chegaria ao empate a um quarto de hora do final, quando Otávio converteu o penalty assinalado após derrube a Marega dentro da área.

Nos minutos finais do encontro, os visitantes procuraram ainda o golo do triunfo, Otávio testou a atenção de Fahrmann com remate de fora da área (83 m), mas o resultado já não sofreu alteração.

No outro jogo do Grupo D, o Galatasaray venceu o Lokomotiv Moscovo por 3-0 com golos de Garry Rodrigues (9 m), Fernando (72 m) e Inan (90 m, g.p.).

Outros resultados desta noite: Grupo A - Club Brugge-Borussia Dortmund, 0-1 (Pulisic, 85 m) e Mónaco-Atlético Madrid, 1-2 (Grandsir, 18 m; Diego Costa, 32 m e Giménez, 45 m). Grupo B - Barcelona-PSV Eindhoven, 4-0 (Messi, 32, 77 e 87 m Dembelé, 75 m) e Inter-Tottenham, 2-1 (Icardi, 86 m e Vecino, 90 m; Eriksen, 53 m). Grupo C - Estrela Vermelha-Nápoles, 0-0 e Liverpool-PSG, 3-2 (Sturridge, 30 m, James Milner, 36, g.p. e Firmino, 90 m; Meunier, 40 m e Mbappé, 83 m).

Esta quarta-feira entra em ação o Benfica, enfrentando na Luz o Bayern Munique em jogo relativo ao Grupo E que também inclui um Ajax-AEK. Restantes jogos: Grupo F - Shakhtar Donetsk-Hoffenheim e Manchester City-Lyon; Grupo G - Real Madrid-Roma e Viktoria Plzen-CSKA Moscovo; Grupo H - Valência-Juventus e Young Boys-Manchester United.

