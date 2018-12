Campeões nacionais jogam com a equipa italiana a primeira mão em fevereiro.

Liga dos Campeões. FC Porto defronta Roma

Campeões nacionais jogam com a equipa italiana a primeira mão em fevereiro.

O FC Porto vai jogar com a Roma nos oitavos de final da Liga dos Campeões, de acordo com o sorteio realizado em Nyon na sede da UEFA. No historial, os portistas têm quatro jogos, duas vitórias e dois empates com a formação italiana. Há dois anos, na segunda mão do playoff de acesso à fase de grupos da Champions, a equipa portuguesa venceu mesmo no Estádio Olímpico por 3-0.



Restantes jogos dos oitavos de final: Schalke 04-Manchester City; Atlético Madrid-Juventus; Manchester United-PSG; Tottenham-Borussia Dortmund; Lyon-Barcelona; Ajax-Real Madrid e Liverpool-Bayern Munique.



Os jogos dos oitavos de final da Liga dos Campeões serão repartidos por datas diferentes em cada mão: a primeira mão reparte-se entre 12/13 e 19/20 de fevereiro, enquanto a segunda mão irá decorrer nos dias 5/6 e 12/13 de março.

A final da competição está marcada para dia 1 de junho, no Estádio Wanda Metropolitano em Madrid.

A partir das 13:00 vai decorrer o sorteio dos 16 avos de final da Liga Europa com a participação de Benfica e Sporting.



