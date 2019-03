A Juventus de Ronaldo vai medir forças com o Ajax de Amesterdão. Nas meias-finais, o vencedor do duelo entre portistas e ingleses enfrenta quem se apurar do Barcelona-Manchester United.

Liga dos Campeões: FC Porto defronta Liverpool nos quartos de final

A Juventus de Ronaldo vai medir forças com o Ajax de Amesterdão. Nas meias-finais, o vencedor do duelo entre portistas e ingleses enfrenta quem se apurar do Barcelona-Manchester United.

O FC Porto vai defrontar os ingleses do Liverpool nos quartos de final da Liga dos Campeões, ditou o sorteio que se realizou em Nyon, na Suíça. A primeira mão disputa-se em Anfield Road, a 9 ou 10 de abril, e a segunda a ser jogada no Estádio do Dragão, a 16 ou 17 de abril.

Na época passada, os portistas enfrentaram o Liverpool nos oitavos de final da competição, tendo então sido afastados com os resultados de 0-5 no Dragão e 0-0 em Inglaterra.



O sorteio da Liga dos Campeões ditou os restantes confrontos:

Ajax-Juventus

Tottenham - Manchester City

Barcelona - Manchester United

Ficou também hoje definido como serão os duelos das meias-finais:



Vencedor do Tottenham-Manchester City-Vencedor do Ajax-Juventus e Vencedor do Barcelona-Manchester United-Vencedor do Liverpool-FC Porto.



Com Lusa









