Liga dos Campeões: FC Porto bate Galatasaray com golo de Marega

O FC do Porto venceu esta noite os turcos do Galatasaray por uma bola a zero, no estádio da Dragão, em jogo do Grupo D da Liga dos Campeões.

O golo de Moussa Marega, aos 49 minutos, garantiu os três pontos aos 'Dragões' e o primeiro lugar no seu agrupamento, juntamente com o Schalke 04 que foi à Rússia vencer o Lokomotiv de Moscovo pelo menos resultado.

Nos outros encontros da segunda jornada da Liga Milionária, no grupo A, o Atletico Madrid venceu no seu reduto o Brugges, por 3-1, ao passo que o Mónaco de Leonardo Jardim foi derrotado em Dortmund, pelo Borussia local por três golos sem resposta.



No Grupo B, o Inter de Milão foi à Holanda vencer o PSV Eindhoven por 2-1, enquanto o Barcelona ganhou em Londres, frente ao Tottenham, por 4-2.

No grupo C, o PSG goleou no Parc des Princes o Estela Vermelha por 6-1, com um 'hat-trick' de Neymar, e o Liverpool foi a Nápoles perder por uma bola a zero.

