Bayern Munique derrota Paris Saint-Germain (1-0) na final da Liga Milionária, na qual os campeões germânicos provaram que são a melhor equipa europeia. Num duelo entre dois treinadores alemães, Tuchel e Flick, venceu o segundo e vai ficar para a história ao conquistar o sexto troféu para a equipa bávara.

Liga dos Campeões. E no fim os alemães voltaram a ganhar

Após uma primeira parte empolgante, o jogo chegou ao final dos primeiros 45 minutos com um 0-0 no marcador, porque bom futebol e oportunidades não faltaram para ambos os conjuntos.



E curiosamente foi o francês Kingsley Coman que marcou o golo, ao minuto 59, que ditou a derrota da equipa gaulesa frente ao colosso bávaro, esta noite, em Lisboa, numa das mais frenéticas finais da principal competição da EUFA.

Kingsley Coman e Muller celebram o golo do do Bayern. Foto: Getty Images

Ainda com muito tempo para se jogar, o PSG foi em busca do empate, mas os alemães, com Neuer em grande plano na baliza, mostraram ser uma muralha difícil de ultrapassar.

Com as substituições a multiplicar-se, o jogo perdeu alguma intensidade, os gauleses tentaram, mas demonstraram sempre dificuldades no seu jogo ofensivo. Os alemães, já com uma mão no troféu, foram tentando responder na insistência, com os 'todo-o-terreno' da equipa a recuperarem bolas, enquanto o ataque procurava o segundo golo que esteve eminente por várias vezes.

O Bayern venceu, mas o PSG manteve o suspense até aos últimos instantes da partida. O tridente constituido por Neymar, Di Maria e Kylian Mbappé deram muitas dores de cabeça ao campeão germânico que apesar de tudo justificou a vitória na prova.

